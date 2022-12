Vietnam-Australie: promotion de la coopération dans le commerce, le tourisme et la défense

Dans le cadre de sa visite officielle en Australie, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue a reçu le 30 novembre le vice-président du Parti travailliste, vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, Richard Marles et le ministre du Commerce et du Tourisme Don Farrell.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue (gauche) et le vice-président du Parti travailliste, vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, Richard Marles. Photo: VNA

En recevant le vice-président du Parti travailliste, vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, Richard Marles, le chef de l'organe législatif du Vietnam a souhaité que les deux pays renforcent les liens entre leurs Partis, Etats et organes parlementaires et les échanges entre les deux peuples.

Vuong Dinh Hue a salué le développement des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment dans la défense et le sécurité. Il a également félicité l'Australie d'avoir activement soutenu le Vietnam pour qu'il rejoigne la force de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier dans la formation linguistique aux soldats et d'avoir aidé le Vietnam à transporter des hôpitaux de campagne de niveau 2 vers le Soudan du Sud.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Richard Marles a affirmé que l’Australie continuerait à aider le Vietnam dans l’entraînement des officiers au service des opérations de maintien de la paix et à envoyer des navires militaires à effectuer des visites au Vietnam.

Il a déclaré mettre d’accord sur l’établissement dans les meilleurs délais d’un mécanisme de dialogue/consultation ministérielle sur la défense et la mise à jour de la Déclaration sur la vision commune pour l’intensification des relations Vietnam-Australie dans la défense signée en 2018.

Il a également suggéré de promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines potentiels tels que l'industrie de la défense, l'aide humanitaire, le secours en cas de catastrophe, la lutte contre la criminalité transnationale, la cyber-sécurité, ainsi que de renforcer le partage d'informations sur les questions liées à la sécurité nationale et aux intérêts des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration au sein des mécanismes multilatéraux, notamment la réunion des ministres de la défense de l'ASEAN+ (ADMM+) ; de régler les différends en Mer Orientale en voie pacifique, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982) ; de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale.

Lors de la séance de travail entre le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell. Photo: VNA

En recevant le sénateur Don Farrell, secrétaire d'État spécial, ministre australien du Commerce et du Tourisme, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a suggéré aux deux parties de travailler ensemble pour parvenir à un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de dialogue au niveau ministériel sur le commerce, l'énergie et l’exploitation minière.

Le dirigeant vietnamien a également exhorté l'Australie à prêter l’attention à la mise en œuvre du Plan d'action pour la période 2021-2025 de la Stratégie de renforcement de la coopération économique ainsi qu'à aider le Vietnam dans la transformation énergétique et la garantie de la sécurité énergétique.

De son côté, le ministre Don Farrell a proposé à tenir un dialogue commercial au niveau ministériel en 2023 à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Australie

L'Australie continuera de coopérer avec le Vietnam dans le développement des énergies renouvelables, a-t-il souligné.