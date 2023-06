Vietnam-Australie : entretien entre les deux PM Pham Minh Chinh et Anthony Albanese

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese ont convenu lundi de renforcer la connectivité entre les économies des deux pays.

Lors de leurs entretiens tenus le 4 juin à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle du chef du gouvernement australien au Vietnam, les deux dirigeants ont convenu de renforcer l'échange de délégations et les contacts de haut niveau via les canals de de Parti, gouvernementaux et parlementaires, ainsi que les échanges entre les deux peuples.



Ils ont convenu de réaliser le programme d'action dans la nouvelle phase et de continuer à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, mettant ainsi en œuvre efficacement le plan de mise en œuvre de la stratégie de renforcement de la coopération économique (EEES) entre les deux pays pour la période 2021-2025.



Ils ont souligné la coopération bilatérale fructueuse dans tous les domaines, notamment dans le commerce avec une valeur d'échange de près de 16 milliards de dollars en 2022, soit 30% de plus que l'année précédente. Les deux pays sont devenus l'un des 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

La coopération en matière de sécurité et de défense devient plus efficace et substantielle, en particulier dans la formation et le soutien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, et dans la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, ont-ils estimé.

Parallèlement, la collaboration dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la formation, du travail et des échanges interpersonnels s'est fortement développée, ont-ils noté.

Ils se sont mis d’accord à la promotion de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice et d'autres domaines importants tels que l'aide publique au développement (APD), la science et la technologie, le travail, les transports, le tourisme et la réponse au changement climatique.

Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de porter les relations à un nouveau niveau à l'avenir.