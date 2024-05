Vietnam-Australie : coopération pour l’amélioration de la capacité d'internationalisation de l'enseignement supérieur

Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, en collaboration avec son homologue australien de l'Éducation, vient d'achever le 11 avril une formation destinée aux universités afin d'améliorer leur capacité d'internationalisation.

Ces cours de formation ont attiré la participation des managers et enseignants chargés du développement des programmes de formation internationaux de 44 universités. Photo : VietnamPlus

Organisée depuis le 25 mars, cette formation, en présentiel ou en ligne, a attiré la participation des managers et enseignants chargés du développement des programmes de formation internationale de 44 universités.

Les cours ont donné aux participants un bon aperçu de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la coopération en matière d'échange d'étudiants ; la coopération internationale en matière de recherche ; la garantie de la qualité dans l'éducation transnationale ; les modèles, stratégies et la coopération en matière d'éducation transnationale ; la stratégie et le plan d'internationalisation de l'enseignement supérieur et les avantages et inconvénients de cette internationalisation.

Lors de cette formation, des représentants de gestionnaires et d'experts d'établissements de l'enseignement supérieur ont exprimé leurs idées sur le lancement d'une stratégie d'internationalisation au sein d'une université. Il s'agit de différentes stratégies et activités pour la promotion de la coopération internationale au niveau universitaire, de la manière d'élaborer un plan stratégique global d'internationalisation, de la discussion des facteurs favorables et défavorables à l'internationalisation de l'enseignement supérieur.

Les représentants responsables et les principaux conférenciers chargés d'élaborer des programmes de formation conjoints ont discuté et avancé leurs opinions et leurs solutions sur des questions telles que les ressources, les critères opérationnels et la création des filiales des universités dans différents pays, les défis et les opportunités pour les établissements d'enseignement supérieur...

Consacrant une grande part de son travail à la recherche dans le domaine de l'éducation transnationale, John Molony, vice-chancelier professionnel et vice-président international de l'Université Deakin, a déclaré que son université avait l'habitude de créer des programmes et des plans pour les étudiants internationaux et la présentation des sujets majeurs sur l'éducation internationale en fonction de la capacité de l'université pour développer une stratégie d'internationalisation.

Il a aussi ajouté que son université envisageait de se concentrer sur l'investissement dans l'internationalisation de l'éducation en Inde, en Indonesie et au Vietnam.

"L'attraction des étudiants internationaux apportera des ressources aux universités et renforcera leur prestige. La coopération internationale des établissements d'enseignement supérieur necessite des efforts avec des approches et des stratégies clairement ciblées", at-il déclaré.

Toujours selon John Molony, la coopération internationale des établissements d'enseignement supérieur ne se déroule pas seulement dans un court laps de temps, mais necessite des efforts assortis d'une approche et d'une stratégie claires sur le long terme.

Selon le professeur Chris Ziguras, ancien président de l'Association australienne pour l'éducation internationale et directeur du Centre de recherche sur l'enseignement supérieur de l'Université de Melbourne, le processus de mise en œuvre de stratégies et de plans visant à internationaliser l'enseignement supérieur doit s'accompagner d'une évaluation et d'une mesure pour fixer des critères. En outre, il est nécessaire de créer un environnement propice à l'internationalisation, a-t-il indiqué.

Cette formation intègre les activités du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation visant à mettre en œuvre la décision n° 308/QD-TTg du 28 mars 2023 du Premier ministre promulguant le plan d'action "Pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement étranger pour la période 2021-2023". Il s'agit également d'un programme s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de renforcement de la coopération Vietnam-Australie. -VietnamPlus/VI