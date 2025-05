Vietnam Airlines va transférer tous ses vols intérieurs vers le terminal T3 de Tan Son Nhat

Photo : VN+

L'aéroport international de Tan Son Nhat, basé à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le 14 mai avoir conclu un accord avec Vietnam Airlines pour transférer tous ses vols intérieurs restants vers le nouveau terminal T3 à compter du 17 mai.



À partir de 4 heures du matin le 17 mai, toutes les lignes intérieures restantes de Vietnam Airlines seront gérées au terminal T3. Cette décision fait suite à une période d'essai de 20 jours durant laquelle la compagnie nationale a exploité des lignes intérieures entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, ainsi qu'entre Hô Chi Minh-Ville et Van Don, au nouveau terminal.



L'aéroport international de Tan Son Nhat a également infomé que les vols de Vietjet Air, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines, Bamboo Airways et les vols opérés par des avions ATR72 portant le numéro de vol Vietnam Airlines (VN) pour les itinéraires vers Con Dao (VCS), Ca Mau (CAH) et Rach Gia (VKG) continueront d'opérer au terminal des passagers T1.



Cette conversion vise à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du système de terminaux, en créant un confort pour les passagers dans le déplacement, l'enregistrement et la récupération des bagages. Les passagers qui prévoient de prendre l’avion pendant cette période doivent prêter une attention particulière aux annonces officielles des compagnies aériennes et des aéroports pour obtenir les dernières informations sur les points d’enregistrement et les portes d’embarquement.



Le terminal passagers T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat, représentant un investissement total de près de 11 000 milliards de dongs et a été inauguré le 19 avril. La gare est conçue pour une capacité de 20 millions de passagers/an, desservant 7 000 passagers/heure de pointe.



En particulier, le projet de terminal de passagers a une échelle de 1 sous-sol et 4 étages au-dessus du sol, avec une superficie totale de plancher de 112 500 m2. Le terminal dispose de 90 comptoirs d'enregistrement standard des compagnies aériennes, de 20 comptoirs de dépose bagages en libre-service et de 42 comptoirs d'enregistrement automatique, appliquant la dernière technologie combinée à la base de données nationale de la population pour effectuer les procédures.- VNA/VI