Vietnam Airlines va ouvrir une ligne directe vers l'Italie

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines lancera une ligne entre Hanoï et Milan, à partir de juillet 2025, devenant ainsi la première du Vietnam à effectuer des vols directs vers l'Italie.



Les avions qui seront utilisés sur la ligne seront des Boeing 787 Dreamliners effectuant trois vols par semaine les mardis, vendredis et samedis.



Pour marquer cette occasion spéciale, le transporteur propose diverses promotions telles que des billets aller-retour au prix de 14,8 millions de dongs (600 dollars), taxes et frais compris, applicables aux clients qui achètent des billets entre le 17 septembre et le 12 novembre pour des vols partant du 1er au 31 juillet 2025.



Les billets sont désormais disponibles sur le site Web de Vietnam Airlines, sur l'application mobile et dans les billetteries et agences officielles dans tout le pays.



En outre, la compagnie aérienne nationale prévoit de lancer des vols directs entre Hô Chi Minh-Ville et Milan à partir de 2026.



Avec l'ajout de cette nouvelle destination européenne, Vietnam Airlines exploitera au total neuf lignes internationales reliant le Vietnam à l'Europe.



Elle est actuellement la seule compagnie aérienne vietnamienne à exploiter des vols directs reliant Hanoi et Hô Chi Minh-Ville à Paris, Francfort et Londres.



En outre, la compagnie aérienne nationale prévoit également de lancer ses services directs depuis Hanoi et Hô Chi Minh-Ville vers Munich, l'une des plus grandes villes d'Allemagne, à partir d'octobre de cette année. - VNA/VI