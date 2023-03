Vietnam Airlines promeut l’image du Vietnam au Malaysia Airlines Travel Fair 2023

Afin de promouvoir l'image du Vietnam auprès d'amis internationaux et de présenter ses nouveaux produits, le bureau de représentation de Vietnam Airlines en Malaisie a participé au Malaysia Airlines Travel Fair (MATF) 2023 qui a lieu du 17 au 19 mars à Kuala Lumpur.

L'événement réunit près de 5.000 agences de voyages et hôtels malaisiens et internationaux qui répartissent sur 1.400 stands. Il devrait attirer 250.000 visiteurs et générer un revenu de 400 millions de ringgits.

Selon Hoang Minh Tri, chef du bureau de représentation de Vietnam Airlines en Malaisie, après que le COVID-19 ait été bien maîtrisée et que la vie soit progressivement revenue à la normale, la demande touristique des Malaisiens a de nouveau augmenté, encore plus haut que la période pré-pandémique. Da Nang, Nha Trang, Da Lat, Phu Quoc et Ho Chi Minh Ville sont les destinations les plus explorées par les touristes malaisiens.

Vietnam Airlines souhaite amener plus d'amis internationaux au Vietnam grâce à des forfaits de produits attrayants avec des vols directs au départ de Kuala Lumpur, a déclaré Hoang Minh Tri.

Vietnam Airlines propose également des vols de correspondance vers la République de Corée, le Japon et Taïwan (Chine), ainsi que certains marchés clés en Europe et en Amérique du Nord, a-t-il ajouté. -VNA/VI