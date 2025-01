Vietnam Airlines parmi les 25 compagnies aériennes à service complet les plus sûres pour 2025

Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne vietnamienne à figurer parmi les 25 compagnies aériennes à service complet les plus sûres au monde pour 2025, selon le classement établi par AirlineRatings.com, une agence australienne spécialisée dans la sécurité aérienne et la notation des produits.

La compagnie nationale occupe la 22ᵉ place de ce classement, dominé par Air New Zealand et Qantas.

Le classement repose sur plusieurs critères, notamment les incidents graves des deux dernières années, l’âge et la taille de la flotte, le taux d’incidents, les décès, la rentabilité, ainsi que les compétences et la formation des pilotes.

Selon Sharon Petersen, PDG d’AirlineRatings.com, Vietnam Airlines n’a pas enregistré d’accident mortel depuis 27 ans, ni d’incident grave. Elle exploite une flotte de 100 avions modernes, avec un âge moyen de moins de 10 ans, et détient la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit) sans faute depuis 2006.

En outre, le Vietnam a réalisé d’importants progrès en matière de sécurité aérienne, notamment grâce à des infrastructures aéroportuaires améliorées, à la modernisation des systèmes de navigation et à des protocoles de sécurité renforcés.

En 2023, Vietnam Airlines a accueilli la Conférence mondiale sur la sécurité et les opérations de l’Association internationale du transport aérien (IATA), soulignant son rôle de leader dans la sécurité aérienne.

En 2024, elle a été distinguée pour la deuxième année consécutive par l’Association de l’expérience des passagers aériens (APEX) en tant que Compagnie aérienne majeure 5 étoiles (Five Star Major Airline).

Avec l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes d’Asie, comprenant des appareils comme le B787 Dreamliner, l’A350, et l’A321neo, Vietnam Airlines continue d’innover.

Depuis le 1er janvier 2025, elle est devenue la première compagnie aérienne vietnamienne à utiliser exclusivement du carburant d’aviation durable (SAF) pour tous ses vols européens, marquant ainsi une étape significative dans le développement durable du secteur aérien vietnamien. -VNA/VI