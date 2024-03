Vietnam Airlines ouvrira des lignes directes vers Munich (Allemagne) en octobre

La compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines, lancera des vols directs entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Munich, l'une des principales villes d'Allemagne, dès octobre prochain dans le but d'élargir son réseau aérien pour relier le Vietnam à des destinations renommées à travers le monde.

Un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA

Plus précisément, Vietnam Airlines effectuera deux vols par semaine entre Hanoï et Munich, tous les vendredis et dimanches au départ de Hanoï, et tous les lundis et samedis au départ de Munich.

La ligne Ho Chi Minh-Ville - Munich sera desservie par un vol hebdomadaire tous les lundis, avec un vol retour tous les mardis. À partir de décembre 2024, Vietnam Airlines y ajoutera un vol supplémentaire, avec des départs de Ho Chi Minh-Ville tous les mercredis et des départs de Munich tous les jeudis.

Avec cette nouvelle destination, Vietnam Airlines exploitera un total de quatre liaisons au départ de Hanoï et Ho Chi Minh-Ville vers deux grandes villes allemandes : Francfort et Munich. Tous les vols seront opérés à bord du Boeing 787, un avion avancé dans le respect des normes environnementales.

Les billets sur ces lignes sont désormais disponibles sur le site web de Vietnam Airlines, son application mobile, ainsi qu'auprès des billetteries et agents officiels de la compagnie.

Munich, troisième plus grande ville d'Allemagne, est non seulement un important centre économique, culturel et de transport, mais sa dynamique industrie touristique ne cesse de se développer. Avec une riche histoire, la ville abrite de nombreux patrimoines architecturaux anciens et modernes et est célèbre pour le fameux festival de la bière Oktoberfest qui se tient chaque mois d'octobre. -VNA/VI