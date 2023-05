Vietnam Airlines ouvre un vol direct vers Mumbai

Vietnam Airlines a organisé une cérémonie d’ouverture de la route directe entre Hanoi-Hô Chi Minh-Ville et Mumbai, pour aider à renforcer les liens commerciaux, culturels et sociaux entre les deux pays.

Le consul général du Vietnam à Mumbai, Hoàng Tung, et des représentants de Vietnam Airlines et de l’aéroport Chhatrapati Shivaji Maharaj, lors de la cérémonie d'ouverture du vol direct entre Hanoi-Hô Chi Minh-Ville et Mumbai. Photo : VNA

Le transporteur national assurera quatre vols hebdomadaires vers Mumbai depuis Hanoi les mardis, jeudis, samedis et dimanches et trois vols hebdomadaires depuis Hô Chi Minh-Ville les lundis, mercredis et vendredis.

Il s’agit de la deuxième ligne aérienne de Vietnam Airlines entre le Vietnam et l’Inde, après la ligne reliant Hanoi et Hô Chi Minh-Ville à New Delhi.

Avec la nouvelle route vers Mumbai, le centre financier, commercial et culturel le plus important de l’Inde, Vietnam Airlines espère que les liaisons aériennes directes apporteront des avantages aux deux pays, favoriseront les relations bilatérales et favoriseront la coopération commerciale de manière durable, a déclaré son directeur général adjoint Trinh Ngoc Thành.

Selon les statistiques, le nombre total de passagers entre l’Inde et le Vietnam en 2019 (période pré-Covid-19) a atteint 319.000, en hausse de 35 % par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Inde est l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam, alors que le Vietnam est également le 15e partenaire commercial de l’Inde et le quatrième parmi les pays d’Asie du Sud-Est. – VNA/VI