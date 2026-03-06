Vietnam Airlines maintient 12 lignes aériennes directes entre le Vietnam et l'Europe

Avion gros-porteur utilisé par Vietnam Airlines pour ses vols vers l'Europe. Photo : Vietnam+

Face à l’évolution complexe de la situation au Moyen-Orient, Vietnam Airlines affirme que son réseau de vols reste stable, tout en précisant que les itinéraires pourront être ajustés avec souplesse si nécessaire afin de garantir le plus haut niveau de sécurité pour les passagers et l’équipage.

Depuis Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, la compagnie nationale exploite actuellement 12 lignes aériennes directes vers les principales destinations européennes, notamment Paris, Francfort, Munich, Londres, Moscou, Milan, Copenhague et Amsterdam, opérées avec des Airbus A350 et des Boeing 787.



Les vols à destination et en provenance d’Europe sont maintenus comme prévu, dans le cadre d’une surveillance étroite et d’une coordination permanente avec les autorités compétentes.

Vietnam Airlines a élaboré des plans opérationnels flexibles pour assurer des opérations aériennes sûres, stables et efficaces. Tout ajustement d’itinéraire pourrait entraîner des temps de vol plus longs et des répercussions sur l’ensemble du réseau de la compagnie. Cependant, Vietnam Airlines souligne que ces mesures sont nécessaires et réaffirme que la sécurité reste la priorité absolue de toutes ses décisions opérationnelles. -VNA/VI