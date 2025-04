Vietnam Airlines : Les vols Hô Chi Minh-Ville–Hanoï seront exploités depuis le Terminal T3 de l'aéroport de Tan Son Nhat

À compter du vendredi 19 avril à minuit, tous les vols de Vietnam Airlines reliant Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï seront opérés depuis le nouveau Terminal T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat.

À partir du dimanche 28 avril, la compagnie aérienne transférera progressivement l'ensemble de ses autres vols intérieurs vers le Terminal T3, à l'exception des liaisons entre Hô Chi Minh-Ville et Côn Dao, Rach Gia et Ca Mau, qui continueront d'être assurées depuis le Terminal T1.

Les vols opérés par Pacific Airlines et VASCO, également membres du groupe Vietnam Airlines, resteront basés au Terminal T1 jusqu'à nouvel ordre.

Vietnam Airlines est également pionnière dans l'adoption de la technologie de reconnaissance faciale pour une identification et une authentification numériques complètes. Au Terminal T3, les passagers peuvent utiliser l'application VNeID développée par le ministère de la Sécurité publique pour effectuer l'enregistrement, le contrôle de sécurité et l'embarquement entièrement par reconnaissance faciale, sans avoir besoin de présenter de document physique. Il s'agit d'une avancée significative vers un écosystème de transport aérien sans contact, moderne et sécurisé.

Dans le nouveau terminal, la compagnie aérienne exploitera les comptoirs d'enregistrement numérotés de 56 à 109 et mettra à disposition 22 bornes libre-service pour optimiser le confort des passagers et réduire les temps d'attente.

Le transfert vers le Terminal T3 vise non seulement à améliorer l'expérience client, mais également à soutenir l'ambition de l'aéroport de Tan Son Nhat de devenir une plaque tournante dynamique de l'aviation en Asie.

Depuis le mercredi 17 avril, Vietnam Airlines débute officiellement ses opérations au Terminal T3 avec le départ réussi de son premier vol commercial, le VN1286, reliant Hô Chi Minh-Ville à Vân Don. -VNA/VI