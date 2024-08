Vietnam Airlines lancera une ligne directe Hanoï - Phnom Penh fin octobre

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines lancera une ligne directe reliant Hanoï à Phnom Penh (Cambodge) à partir du 27 octobre 2024, avec une fréquence de quatre vols par semaine (tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches).

Cette ligne offrira une nouvelle option aux passagers en plus des quatre actuelles entre le Vietnam et le Cambodge, dont Hô Chi Minh-Ville - Phnom Penh, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville - Siem Reap, et une ligne trans-Indochine. Le nombre total de vols entre les deux pays augmentera également à 86 vols par semaine.

Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne vietnamienne à exploiter la ligne directe Hanoï - Phnom Penh, contribuant ainsi à compléter un réseau de vols et d'échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge.

Avec cette liaison, les passagers voyageant de Hanoï à la capitale cambodgienne verront leur temps de trajet réduit à un peu plus de deux heures.

Pour marquer le lancement des vols, Vietnam Airlines propose des tarifs aller-retour attractifs pour des vols à partir de seulement 262 dollars, soit plus de 6 millions de dongs, taxes et frais compris. Cette promotion durera jusqu'au 30 septembre et s'appliquera aux vols au départ du 27 octobre au 2 novembre. -VNA