Vietnam Airlines lancera un service d’enregistrement en ligne à Sydney et Melbourne

Vietnam Airlines déploiera un service d’enregistrement en ligne pour les passagers au départ des aéroports de Sydney et Melbourne en Australie à partir du 1er août prochain.

Vietnam Airlines portera à 46 le nombre d’aéroports dotés de ses services d’enregistrement en ligne. Photo : VNA

Pour garantir la conformité avec les directives nationales de vérification de l’identité de l’Australie, les passagers qui réussissent à s’enregistrer en ligne avec ou sans bagages enregistrés doivent toujours se rendre au comptoir d’enregistrement en ligne pour vérifier leur carte d’embarquement et leurs pièces d’identité.Cette décision portera à 46 le nombre d’aéroports dotés du service d’enregistrement en ligne de Vietnam Airlines, dont 30 internationaux comme celui de Londres Heathrow (Royaume-Uni) ; Francfort (Allemagne); Moscou (Russie); et Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Osaka Kansai, Nagoya, Fukuoka (Japon).Le transporteur aérien national a pour objectif de fournir des services d’enregistrement en ligne dans tous les aéroports nationaux où il opère des vols dans les deux sens dans le cadre d’un effort pour se promouvoir en tant que compagnie aérienne numérique et améliorer l’expérience et la commodité des clients.Pour gagner du temps et éviter les longues files d’attente dans les aéroports, ceux qui voyagent avec Vietnam Airlines peuvent s’enregistrer pour leurs vols en utilisant son site Web (www.vietnamairlines.com) ou l’application mobile 1 à 24 heures avant l’heure de départ prévue. – VNA/VI