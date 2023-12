Vietnam Airlines lance une route entre Hô Chi Minh-Ville et la ville australienne de Perth

La compagnie aérienne Vietnam Airlines a officiellement lancé jeudi 7 décembre une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et la ville australienne de Perth.

Cérémonie de lancement de la ligne entre Hô Chi Minh-Ville et la ville australienne de Perth. Photo : VNA

Le transporteur national propose désormais trois allers-retours hebdomadaires, à bord d’avions gros-porteurs Boeing 787.Nguyên Huu Tung, représentant en chef de Vietnam Airlines en Australie, a déclaré que l’ouverture de la nouvelle ligne faisait partie de la stratégie à long terme de Vietnam Airlines visant à étendre son réseau de vols vers l’Australie entre 2020 et 2025.Avec cette nouvelle route, Vietnam Airlines vise à présenter les destinations et la beauté cachée du Vietnam aux clients de l’État occidental d’Australie, répondant ainsi à la demande touristique des visiteurs vietnamiens et australiens, a-t-il indiqué.Il a exprimé l’espoir que la nouvelle route aérienne servira de catalyseur pour promouvoir les activités de coopération en matière d’investissement entre les deux pays.Vietnam Airlines augmentera la fréquence à cinq vols par semaine en 2024, a-t-il fait savoir, ajoutant que Vietnam Airlines prévoyait d’ouvrir une route supplémentaire reliant Perth à Hanoi. Il a montré son optimisme quant à la perspective d’opérer cinq à sept vols par semaine entre Perth et Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.S’adressant à la cérémonie de lancement, Rebecca Ball, commissaire principale au commerce et à l’investissement de l’Australie au Vietnam, a déclaré que cet événement marquait un jalon important alors que les deux pays célébraient le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, ajoutant que la nouvelle route contribuerait à faciliter le déplacement des voyageurs et des habitants des deux nations.Elle a noté avec plaisir que le gouvernement australien collaborait étroitement avec le gouvernement vietnamien en général, ainsi qu’avec les agences de gestion touristique du Vietnam en particulier, pour augmenter le nombre de voyageurs dans chaque pays.Selon la responsable, le nombre de touristes vietnamiens visitant l’Australie devrait atteindre environ 270.000 à l’horizon 2028. – VNA/VI