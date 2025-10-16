Vietnam Airlines lance pour la première fois son service “Check-in Lounge” au Vietnam

Vietnam Airlines a récemment inauguré, au terminal T3 de l’aéroport international de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville), son tout premier Check-in Lounge, un service inédit au Vietnam, destiné aux passagers haut de gamme : VIP, CIP, membres Million Miler, Lotusmiles Platinum et voyageurs de la classe affaires.

Ce nouvel espace d’enregistrement exclusif offre une expérience cinq étoiles dès l’arrivée à l’aéroport. D’une superficie de plus de 270 m², le salon comprend six comptoirs privés et environ 40 sièges, séparés du hall public afin de garantir calme et intimité. Les passagers bénéficient d’un service personnalisé assuré par une équipe dédiée, sans avoir à faire la queue.

Cérémonie d'inauguration. Photo: nhandan.vn

Au-delà du simple gain de temps, le Check-in Lounge marque une étape importante dans l’amélioration de l’expérience au sol et dans la stratégie de montée en gamme du transporteur aérien national. Il illustre l’ambition de la compagnie de se rapprocher des standards internationaux les plus élevés et de renforcer sa marque. – VNA/VI