Vietnam Airlines lance la classe économique premium sur ses vols domestiques en 2025

À partir du 14 janvier 2025, Vietnam Airlines lancera une classe économique premium sur l’ensemble de ses vols domestiques. Ce nouveau service vise à offrir aux passagers une option intermédiaire entre la classe affaires et la classe économique classique, alliant confort amélioré, avantages prioritaires et prix compétitif.



Selon un représentant de la compagnie, les passagers de cette nouvelle classe bénéficieront d’une expérience enrichie dès leur arrivée à l’aéroport. L’enregistrement et l’embarquement prioritaires permettront de réduire les temps d’attente. La franchise bagages sera similaire à celle de la classe affaires, avec 12 kg pour les bagages à main et 32 kg pour un bagage enregistré, tous deux étiquetés comme prioritaires. Pour les vols ATR-72, ces limites seront adaptées à 7 kg pour les bagages à main et 23 kg pour les bagages en soute en raison des spécificités de l’appareil.



En complément, les passagers auront un accès gratuit aux salons de classe affaires ou bénéficieront de bons dans les aéroports sans salons dédiés. Ils pourront modifier leurs vols sans frais ou choisir une nouvelle réservation le jour même directement à l’aéroport grâce à l’option go-show. La sélection gratuite des sièges offrira également une flexibilité supplémentaire, permettant de répondre aux préférences de chaque voyageur.



Les cabines de classe économique premium, placées juste derrière celles de la classe affaires, proposeront un espace calme et isolé. Les repas servis seront conçus pour se démarquer de ceux de la classe économique standard sur certains itinéraires, ajoutant une touche de distinction au service.



Côté divertissement, les passagers auront accès à des écrans individuels sur les appareils Airbus A350 et Boeing 787, des systèmes de streaming sans fil sur les Airbus A320/A321, ainsi qu’à une large gamme de journaux numériques via l’application Press Reader.



Avec cette nouvelle classe, Vietnam Airlines entend répondre aux attentes des voyageurs modernes en quête de confort et de flexibilité, tout en réaffirmant son engagement envers l’amélioration de ses services. - VNA/VI