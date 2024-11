Vietnam Airlines et Saigontourist promeuvent le tourisme vietnamien au Salon mondial du voyage de Londres 2024

Stand de Saigontourist et Vietnam Airlines au Salon mondial du voyage de Londres 2024. Photo : Saigontourist



La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et groupe Saigontourist ont participé au Salon mondial du voyage de Londres 2024 (World Travel Market London - WTM), du 5 au 7 novembre au Royaume-Uni.

Lors du WTM Londres 2024, Saigontourist a mis en avant les destinations attrayantes du Vietnam, les produits et services touristiques uniques du groupe, et a établi des connexions pour attirer les touristes européens et internationaux, notamment dans le segment haut de gamme.

Un stand commun avec Vietnam Airlines, symbole d’une coopération solide entre les deux leaders du tourisme et de l’aviation au Vietnam, a permis de présenter ces offres de manière coordonnée.

Les membres de Saigontourist présents à l’événement représentaient les domaines de l’hébergement et des services de voyage, comme Saigontourist Travel et les hôtels 5 étoiles Rex Saigon, Majestic Saigon et Grand Saigon. Le groupe a mené des activités de promotion avec des partenaires pour développer le tourisme bidirectionnel entre le Vietnam et le Royaume-Uni, renforçant les opportunités de coopération par des rencontres, des échanges et des signatures d’accords avec des partenaires internationaux.

Le 5 novembre, le programme “Happy Hour”, organisé sur le stand commun de Saigontourist et Vietnam Airlines, a attiré des centaines de grandes marques de voyage mondiales. À cette occasion, Saigontourist et Vietnam Airlines ont offert des voyages au Vietnam comprenant des billets d’avion de Vietnam Airlines et des services haut de gamme incluant l’hébergement, la restauration et les divertissements fournis par Saigontourist.

Attraction des touristes européens

L’Europe et notamment le Royaume-Uni, constitue depuis plusieurs décennies un marché touristique international majeur pour Saigontourist. En 2024 et dans les années à venir, le groupe continue de se concentrer sur la promotion et l’attraction des visiteurs internationaux, avec une attention particulière pour les marchés européens et à fort potentiel économique, dont le Royaume-Uni. Cette période revêt une importance particulière pour promouvoir activement les destinations et activités culturelles, gastronomiques et touristiques, contribuant ainsi au renforcement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Selon les statistiques de l’Autorité nationale du tourisme, au cours des neuf premiers mois de 2024, le pays a accueilli plus de 12,7 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 43% par rapport à la même période de l’année précédente, dépassant déjà le total de 2023. Les touristes en provenance de nombreux marchés européens ont connu une forte croissance.

Au sein du groupe, les huit premiers mois de 2024 ont vu 1.359.000 visiteurs, soit une augmentation de 22,3% par rapport à l’année dernière. Parmi eux, 559.000 étaient des visiteurs internationaux, dont 421.000 ont séjourné dans les établissements du groupe (+22,7%). Le secteur du voyage a accueilli 138.000 visiteurs, enregistrant une hausse de 84%. Saigontourist ambitionne d’accueillir plus de 2 millions de visiteurs en 2024, dont plus de 700.000 internationaux.

La participation coordonnée au WTM Londres 2024 s’inscrit dans les initiatives interna-tionales conjointes de Saigontourist et de Vietnam Airlines pour promouvoir le tourisme vietnamien à l’international. – CVN/VI