Vietnam Airlines et Pacific Airlines nommées transporteurs officiels du Festival de Hue 2026

Lors de la cérémonie de signature. Photo: VNA

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et Pacific Airlines ont été désignées transporteurs officiels du Festival de Hue 2026 suite à un accord de parrainage signé le 17 mars avec le comité d'organisation du festival.



Aux termes de cet accord, les deux compagnies aériennes apporteront un soutien financier de plus de 1,1 milliard de dongs (près de 42 000 dollars), contribuant ainsi à améliorer la connectivité et à promouvoir l'image de l'ancienne capitale impériale auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux. Elles assureront le transport des troupes artistiques internationales, des délégations, des invités et du personnel participant aux activités du festival.



Les compagnies aériennes collaboreront également avec les organisateurs pour mener des campagnes de promotion et de communication afin de faire connaître le Festival de Hue 2026 à un public plus large, tant au Vietnam qu'à l'étranger. Leurs marques seront présentes dans les programmes, les publications et les supports médiatiques du festival, sur différentes plateformes et dans les lieux de l'événement.



Le Festival de Hue 2026 est l'édition régulière du Festival international des arts de Hué, placé sous le thème « Patrimoine culturel, intégration et développement ». Cette série d'événements, qui s'étend sur toute l'année, a débuté le 1er janvier 2026 par la cérémonie d'annonce du festival et la reconstitution du rituel royal de Ban Soc, et se terminera le 31 décembre 2026 par le compte à rebours du Nouvel An.



Parmi les temps forts, citons le programme « Le Palais royal de nuit », prévu du 25 au 28 avril, et la Semaine du Festival international des arts de Hue 2026, du 13 au 18 juin, qui proposera une riche programmation d'artistes vietnamiens et internationaux.



Lors de la cérémonie de signature, la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Hue, Tran Huu Thuy Giang, a salué la précieuse contribution et le soutien indéfectible de Vietnam Airlines et de Pacific Airlines, soulignant que leur partenariat continu au fil des ans a permis de promouvoir le patrimoine culturel unique de l'ancienne capitale impériale et de dynamiser le développement du tourisme local.



Leur participation au Festival de Hue 2026 souligne une fois de plus le rôle important du secteur de l'aviation dans l'amélioration de la connectivité des destinations, la diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes et le renforcement de la position touristique du Vietnam sur la carte mondiale. - VNA/VI