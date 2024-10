Vietnam Airlines et Garuda Indonesia élargissent leur partenariat stratégique

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et la compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia ont signé le 23 octobre à Hanoi un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération, ouvrant de nouvelles opportunités dans l'élargissement du partenariat stratégique entre les deux compagnies aériennes nationales.

Il vise à renforcer et à élargir la coopération, en se concentrant sur l'amélioration des services de transport de passagers et de marchandises entre le Vietnam et l'Indonésie. Les deux parties s'engagent à déployer des campagnes de marketing conjointes pour renforcer la reconnaissance de la marque, tout en promouvant la coopération dans le domaine du partage de code et d'autres services de support tels que la location d'avions, les services aux passagers, les services au sol, la maintenance technique et les services de fret.

L'objectif de cette coopération est d'améliorer l'expérience des passagers, de répondre à la demande croissante de transport entre les deux pays et de promouvoir le développement durable dans l'industrie aéronautique.

Le directeur général de Vietnam Airlines, Le Hong Ha, estime que cette coopération créera à la fois des avantages immédiats et des valeurs à long terme pour les deux compagnies aériennes, ajoutant que cette coopération contribue à promouvoir le développement de l'industrie du transport aérien et des activités commerciales et des liens entre le Vietnam et l'Indonésie.

Le directeur général de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, a déclaré, de son côté, que ce partenariat stratégique marquera une étape importante dans l'engagement entre les deux parties à renforcer et à améliorer l'expérience de voyage des passagers dans la région du Sud-Est asiatique, soulignant que cette coopération aidera les passagers à accéder facilement à des destinations en Indonésie et au Vietnam, à promouvoir le tourisme, le commerce et les échanges culturels, ainsi qu’à renforcer la position des deux compagnies aériennes sur le marché de l'aviation internationale. -VNA