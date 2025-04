Vietnam Airlines dévoile un Boeing aux couleurs de l'oiseau sacré « Lac »

La compagnie aérienne nationale, Vietnam Airlines, a dévoilé un Boeing 787-9 Dreamliner, immatriculé VN-A868, arborant une livrée spéciale à l'effigie du légendaire oiseau « Lac », symbole sacré de la culture vietnamienne.



Cette initiative, lancée pour marquer le 30e anniversaire de sa fondation (1995-2025), réaffirme non seulement l’identité nationale, mais illustre également l’aspiration du Vietnam à progresser et à s’intégrer à l’échelle mondiale.



La représentation de l'oiseau mythique « Lac » sur l'aéronef reflète l'esprit pionnier et l'ambition de conquérir les cieux, établissant un lien entre le passé et l'avenir.



Le vice-directeur général de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuan, a déclaré que cette image incarnait la fierté et l'ambition de la compagnie aérienne, tout en promouvant la culture vietnamienne sur la scène internationale.



L’oiseau « Lac » est un symbole culturel qui représente le désir d’un avenir prospère et le progrès de la nation vietnamienne. L'avion ainsi décoré assurera des liaisons nationales et internationales clés, devenant un « ambassadeur culturel » diffusant l'image d'un Vietnam moderne et distinctif.



En 2025, Vietnam Airlines célèbre ses 30 ans, avec une vision qui allie les valeurs culturelles nationales à une technologie de pointe. L’image de l’oiseau « Lac » sur le fuselage du Boeing 787 symbolise l’intégration mondiale et la fierté nationale.



En trois décennies, le transporteur aérien national a effectué des centaines de millions de vols, parcourant plus de trois milliards de kilomètres et connectant le Vietnam à plus de 30 destinations internationales. Chaque vol n’est pas seulement un voyage, mais un pont reliant l’âme, la culture et les aspirations du Vietnam au monde. -VNA/VI