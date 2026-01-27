Vietnam Airlines : déroutement d’urgence pour sauver une passagère en état critique

Photo : Vietnam Airlines

Dans la matinée du 26 janvier 2026, le vol VN31 de Vietnam Airlines, opéré en Boeing 787 sur la liaison Ho Chi Minh-Ville - Francfort (Allemagne), a dû effectuer un retour immédiat vers l’aéroport international de Tan Son Nhat afin de porter secours à une passagère en situation médicale critique.

Environ 37 minutes après le décollage, une passagère de nationalité espagnole a présenté de graves symptômes : convulsions suivies d’hématémèse (vomissements de sang).

L’équipage a immédiatement déclenché la procédure d’urgence médicale à bord. Deux médecins présents parmi les passagers ont rapidement pris en charge la patiente, lui ont prodigué les premiers secours et ont formellement recommandé un retour immédiat au sol pour assurer sa survie.

Suite à une évaluation de l'état du passager et aux recommandations des médecins, le commandant de bord a décidé de dérouter l'avion vers l'aéroport international de Tan Son Nhat, tout en coordonnant avec le centre des opérations et les services au sol de la compagnie aérienne la mise en place d'une assistance médicale.

L’appareil s’est posé en toute sécurité à Tan Son Nhat à 1h39. La passagère a été prise en charge par le personnel médical pour un suivi et un traitement adaptés, accompagnée de ses proches et d’un représentant de Vietnam Airlines.

Ce déroutement a entraîné un retard de 2 heures 55 minutes par rapport à l’horaire initial et a perturbé les correspondances de plusieurs passagers. Cependant, cette décision priorisant la vie humaine a reçu le plein soutien et la compréhension de l’ensemble des personnes à bord.

À travers cet incident, Vietnam Airlines réaffirme avec force que la sécurité et la santé de ses passagers constituent sa priorité absolue et inconditionnelle dans toutes ses opérations.- VNA/VI