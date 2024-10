Vietnam Airlines coopère avec des partenaires Etihad Airways et Emirates

Dans le but d'étendre sa présence internationale, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a signé des protocoles d'accord bilatéraux avec deux des plus grandes compagnies aériennes du monde, Etihad Airways et Emirates.

La cérémonie de signature a eu lieu dans le cadre de la table ronde d’affaires Vietnam - Émirats arabes unis (EAU) qui s'est tenue à Dubaï en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Dans le cadre du protocole d'accord avec Etihad Airways, les deux parties s'engageront dans un partenariat couvrant à la fois les services passagers et de fret, contribuant à renforcer la connectivité entre le Vietnam et Abu Dhabi. Cette collaboration permettra non seulement d'élargir le réseau de vols de chaque compagnie aérienne, mais aussi d'explorer les efforts conjoints dans les programmes de fidélisation, les services au sol, la maintenance et le support technique.

Avec Emirates, Vietnam Airlines est sur le point de renforcer la coopération sur les itinéraires reliant le Vietnam et les Émirats arabes unis, ainsi que les vols de correspondance vers les destinations de transit. Ce partenariat s’étendra aux services de fret, au support technique, à la maintenance et à la formation du personnel, garantissant que les deux compagnies aériennes bénéficient de connaissances et de ressources partagées.

Ces collaborations sont conçues pour tirer parti des atouts de chaque compagnie aérienne, améliorer la qualité du service de transport et renforcer l’efficacité opérationnelle. Elles visent à stimuler les échanges commerciaux entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance dans l’aviation et les industries connexes pour les deux pays.

Emirates et Etihad sont les compagnies aériennes phares des Émirats arabes unis, une fédération de sept émirats avec Abu Dhabi comme capitale et Dubaï comme plus grand centre commercial et touristique. Créée en 1985, Emirates a son siège social à Dubaï, tandis qu’Etihad Airways, fondée en 2003, est basée à Abu Dhabi. Les deux compagnies aériennes sont réputées dans le monde entier pour leurs services haut de gamme et leurs vastes réseaux de vols internationaux.

Vietnam Airlines, fondée en 1993, dispose d’une flotte de 100 avions et exploite près de 100 lignes mondiales et nationales, reliant 1 150 destinations dans le monde entier. La compagnie aérienne est connue pour ses services de classe mondiale imprégnés de l'identité culturelle vietnamienne et a été nommée « compagnie aérienne mondiale 5 étoiles » par l'Airline Passenger Experience Association (APEX). - VNA/VI