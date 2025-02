Vietnam Airlines classée parmi les 20 meilleures compagnies aériennes au monde

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a été honorée dans le Top 20 des meilleures compagnies aériennes au monde pour 2025 par AirlineRatings et a remporté le prix «World’s Best Value Premium Economy» pour la deuxième année consécutive.

Ces distinctions soulignent la qualité constante et le service exceptionnel de la compagnie aérienne sur l’ensemble de son réseau, quelle que soit la distance ou la classe de vol. Le maintien du titre de «World’s Best Value Premium Economy» souligne son excellence dans ce segment.

Sharon Petersen, PDG d’AirlineRatings, a félicité Vietnam Airlines pour son équilibre parfait entre qualité et valeur, déclarant que depuis le 14 janvier 2025, elle a étendu sa classe économique premium aux lignes intérieures, offrant aux passagers des privilèges améliorés.

«Ces récompenses reflètent nos efforts incessants pour améliorer la qualité du service et nous motivent à continuer d’innover et de proposer des expériences de classe mondiale. Nous restons déterminés à répondre et à dépasser les attentes toujours croissantes des clients», a déclaré le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuân.

Dans le classement 2025 des compagnies aériennes établi par Airline Ratings, VietJet Air s’est hissée à la deuxième place dans la catégorie des meilleures compagnies ultra low-cost au monde.

Réputée pour son modèle tarifaire agressif sans compromis sur la qualité, VietJet a été saluée pour avoir su redéfinir l’accessibilité aux voyages aériens tout en garantissant une expérience fluide et agréable aux passagers.

"VietJet a maîtrisé l’art d’offrir une valeur exceptionnelle aux voyageurs, alliant tarifs compétitifs et service fiable", a déclaré Sharon Petersen.

AirlineRatings.com, une agence mondiale de notation de la sécurité et des produits de l’aviation, évalue plus de 435 compagnies aériennes en fonction du service, des sièges, des repas, du confort et des commentaires des passagers. Vietnam Airlines rejoint d’autres grands transporteurs comme Korean Air, Qatar Airways et Singapore Airlines dans la prestigieuse liste des 20 meilleurs. – VNA/VI