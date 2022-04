Vietnam Airlines augmente la fréquence des vols à l'occasion des vacances

Le groupe Vietnam Airlines a décidé d'augmenter la fréquence des vols sur les routes intérieures, afin de répondre aux demandes des voyageurs pendant les vacances à l'occasion de la Journée de la libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril ) et de la Journée internationale des travailleurs (1er mai).

Selon le plan, le groupe, qui comprend la compagnie aérienne Vietnam Airlines, Pacific Airlines et la compagnie de services aériens VASCO, se concentre sur l'intensification des services sur les itinéraires entre Hanoï et les villes de Hue, Da Nang, Cam Ranh, Da Lat et Phu quoc et entre Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, Cam Ranh et Phu Quoc.



En ce sens, le Groupe a ajouté dans le plan d'exploitation plus de 255 vols, correspondant à plus de 50.000 sièges, portant ainsi l'offre totale de l'ensemble du réseau national et international à près de 2.700 vols et plus de 524.000 sièges dans la période du 28 avril au 4 mai.



Auparavant, le 29 mars, le groupe Vietnam Airlines avait annoncé la décision de fournir près de 750.000 billets, soit l'équivalent de près de 4.000 vols intérieurs et internationaux pour les vacances d'avril et mai 2022.



En particulier, après que le gouvernement a entièrement ouvert ses frontières à partir du 15 mars, Vietnam Airlines a augmenté la fréquence des opérations sur son réseau de vols internationaux afin de répondre à la demande de voyages. Il a également élargi le réseau avec de nouvelles routes, notamment celles reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à New Delhi (Inde) et Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc avec Singapour.