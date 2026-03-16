Vietnam Airlines annonce l'ouverture d'une ligne directe reliant Hanoï et Amsterdam en juin

Vietnam Airlines commence à exploiter la ligne directe Hanoï-Amsterdam à partir du 16 juin. Photo: VNA

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a officiellement annoncé l'ouverture d'une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam (Pays-Bas).

L'annonce a été faite à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, accompagnée d'un programme de promotion visant à mettre en relations les entreprises touristiques européennes et à promouvoir la destination Vietnam.

Selon le plan de Vietnam Airlines, cette ligne débutera ses opérations le 16 juin 2026 et sera exploitée à raison de trois vols aller-retour par semaine. Pour assurer le confort des passagers sur ce long trajet, la compagnie déploiera l’Airbus A350, un appareil moderne à large fuselage.

Il s’agit de la toute première liaison directe reliant le Vietnam et les Pays-Bas. Cette initiative permettra de réduire considérablement le temps de voyage et de renforcer la connectivité avec l’un des centres économiques et logistiques les plus importants d’Europe.

Les horaires de vol ont été conçus pour faciliter les déplacements des passagers européens vers le Vietnam, tout en offrant des correspondances fluides vers d’autres villes comme Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Nha Trang ou Phu Quoc, ainsi que vers l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Nord-Est et l’Australie. Avec l'ajout d'Amsterdam, Vietnam Airlines portera à 12 le nombre total de ses lignes directes entre le Vietnam et l'Europe, couvrant désormais huit destinations majeures : Paris, Francfort, Londres, Munich, Milan, Copenhague, Moscou et Amsterdam.

Le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung, a souligné que l'Europe demeure un marché international prioritaire. Selon lui, cette nouvelle route témoigne de l'engagement de la compagnie à collaborer avec les agences de voyages de la région. Il a exprimé sa conviction que ce vol direct ouvrira de nouvelles opportunités pour le tourisme, le commerce et les échanges populaires entre les deux zones géographiques.



En élargissant son réseau de vols et en intensifiant la promotion du marché en Europe, Vietnam Airlines continue d’affirmer son rôle de compagnie aérienne nationale dans le renforcement de la connectivité entre le Vietnam et les grands centres économiques du monde.-VNA/VI