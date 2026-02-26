Vietnam Airlines ajuste son exploitation à l'aéroport de Lien Khuong à partir de mars

Selon une annonce officielle des autorités de l’aviation, l’aéroport international de Lien Khuong, dans la province de Lam Dong, fermera ses portes du 4 mars 2026 à minuit jusqu’au 25 août 2026 à 23h59. Cette mesure temporaire est dictée par la mise en œuvre de projets de réparation et de modernisation des pistes d’atterrissage et des voies de circulation de l’infrastructure.

Durant cet intervalle, Vietnam Airlines suspendra l’intégralité de ses liaisons vers et depuis cet aéroport tout en modifiant son programme d’exploitation pour garantir la continuité du transport régional et répondre aux besoins de mobilité des voyageurs.

À cet effet, le transporteur national augmentera ses capacités sur des routes alternatives stratégiques, notamment les liaisons reliant Ho Chi Minh-Ville à Buon Ma Thuot et Pleiku, ainsi que la ligne Da Nang – Buon Ma Thuot. Cet ajustement structurel vise à maintenir la connectivité entre les Hauts Plateaux du Centre, le Centre méridional et les principaux pôles économiques du pays, malgré l’interruption temporaire d’un important nœud aérien.

Concernant les passagers détenteurs de billets pour des vols impactés entre le 4 mars et le 25 août 2026, Vietnam Airlines autorise une modification gratuite de la date de voyage ou de l’itinéraire, limitée à une seule reprise. Les éventuelles différences de prix, taxes ou frais annexes seront toutefois appliquées selon les règlements actuels de la compagnie. Les clients pourront également opter pour un remboursement complet et sans frais de leurs titres de transport ainsi que des services additionnels achetés. Cette politique d’assistance exceptionnelle sera maintenue jusqu’au 31 août 2026.

Vietnam Airlines préconise aux passagers de s'informer activement via les succursales, les billetteries officielles ou le service client. La compagnie assure une coordination constante avec les organismes compétents pour superviser l’avancement des travaux de rénovation et prévoit de rétablir ses liaisons dès que Lien Khuong sera de nouveau opérationnel. - VNA/VI