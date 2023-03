Vietnam Airlines ajuste ses vols en raison de la grève à l'aéroport de Francfort

Vietnam Airlines ajustera ses horaires des vols à destination et en provenance de Francfort en raison de la grève à l'aéroport de cette ville.

Concrètement, le vol VN37, au départ de Hanoï vers Francfort, décollera à 21h35 le 27 mars au lieu de 22h35 le 26 mars comme annoncé auparavant. Le vol VN36, au départ de Francfort vers Hanoï, décollera à 11h15 le 28 mars au lieu de 13h55 le 27 mars.