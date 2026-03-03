Vietnam Airlines ajuste ses itinéraires pour garantir la sécurité opérationnelle entre le Vietnam et l’Europe

Face à l'évolution complexe du conflit au Moyen-Orient, la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a pris l'initiative d'ajuster ses itinéraires et ses plans de vol entre le Vietnam et l'Europe. Cette mesure préventive vise à éviter les espaces aériens affectés afin de garantir la sécurité absolue des passagers et des équipages.

L’ensemble des vols entre le Vietnam et l’Europe opérés par Vietnam Airlines empruntent des itinéraires éloignés des zones de conflit et sont assurés en toute sécurité conformément aux plans prévus. La compagnie continue de suivre de près l’évolution de la situation, en étroite coordination avec les autorités compétentes, et se tient prête à activer des scénarios d’exploitation flexibles afin de garantir des opérations stables, sûres et efficaces.

L’ajustement des itinéraires peut entraîner un allongement de la durée de vol et des répercussions en chaîne sur l’ensemble du programme d’exploitation du réseau. Toutefois, il s’agit d’une mesure nécessaire, illustrant le principe selon lequel la sécurité demeure la priorité absolue dans toutes les décisions opérationnelles de Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines recommande aux passagers ayant prévu de voyager vers ou depuis l’Europe durant cette période de consulter régulièrement les informations relatives à leur vol sur son site officiel www.vietnamairlines.com ainsi que sur sa page Facebook officielle.

Pour une assistance directe disponible 24h/24 et 7j/7, les passagers peuvent contacter le centre d'appels au 1900 1100, la page Facebook de Vietnam Airlines (https://www.facebook.com/VietnamAirlines), le compte Zalo (https://zalo.me/3149253679280388721), ou s'adresser directement aux bureaux de vente et agences officiels de la compagnie. -VNA/VI