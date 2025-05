Vietnam Airlines ajuste ses itinéraires de vol vers l'UE pour éviter l'espace aérien pakistanais

Photo: VNA

Vietnam Airlines a ajusté ses itinéraires de vol et ses plans opérationnels pour les vols entre le Vietnam et l'Europe afin d'assurer la sécurité des passagers et des équipages, suite à l'annonce par l'Autorité de l'aviation civile pakistanaise de la fermeture temporaire de son espace aérien à compter de 2 h 55 le 7 mai (heure du Vietnam).



Plus précisément, le 7 mai, plusieurs vols ont été déroutés pour éviter l'espace aérien pakistanais, notamment les vols VN36 et VN37 entre Hanoï et Francfort (Allemagne) ; les vols VN30 et VN31 entre Hô Chi Minh-Ville et Francfort ; les vols VN10 et VN11 entre Hô Chi-Minh-Ville et Paris (France) ; les vols VN18 et VN19 entre Hanoï et Paris ; et le vol VN50 de Londres (Royaume-Uni) à Hô Chi Minh-Ville.



La compagnie nationale a déclaré qu'à l'avenir, les vols entre le Vietnam et l'Europe pourraient continuer d'être ajustés en fonction de l'évolution de la situation régionale. Vietnam Airlines suit de près les mises à jour des autorités compétentes et informera rapidement les passagers de toute modification des itinéraires de vol.



Cet ajustement peut entraîner des temps de vol plus longs et des coûts opérationnels supplémentaires. Il s'agit toutefois d'une mesure nécessaire qui reflète la priorité absolue de la compagnie aérienne : garantir la sécurité absolue des passagers, de l'équipage et des vols, un principe qu'elle respecte en toutes circonstances.



Pour obtenir les dernières informations, les passagers peuvent consulter le site web officiel de Vietnam Airlines à l'adresse http://www.vietnamairlines.com, sa page fan à l'adresse http://facebook.com/VietnamAirlines, ou contacter son service client au 1900 1100. Les passagers résidant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Russie peuvent également contacter les agences de billetterie locales de Vietnam Airlines pour obtenir de l'aide. - VNA/VI