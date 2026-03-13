Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Vietnam Airlines ajoute près de 1 000 sièges sur ses lignes vers l’Europe

Face aux perturbations du trafic aérien liées à la situation au Moyen-Orient, Vietnam Airlines renforce la capacité de ses liaisons vers l’Europe en déployant davantage d’avions Airbus A350, ajoutant près de 1 000 sièges pour répondre à la forte demande de voyage.
  Photo d'illustration : VNA  

Dans un contexte où l’exploitation des vols vers l’Europe est limitée en raison des conflits au Moyen-Orient, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé un ajustement de son plan d’exploitation. Elle prévoit notamment d’augmenter l’utilisation d’avions gros-porteurs à plus grande capacité sur certaines liaisons européennes, afin d’ajouter près de 1 000 sièges pendant la période de forte demande.

Plus précisément, la compagnie privilégiera le déploiement d’appareils Airbus A350, dotés d’une configuration offrant davantage de sièges, sur plusieurs lignes vers l’Europe. Rien qu’en mars 2026, 11 paires de vols reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Munich, en Allemagne, seront exploitées avec ce type d’appareil.

Le recours accru à ces avions gros-porteurs permettra d’augmenter la capacité sur les liaisons entre le Vietnam et l’Europe, afin de mieux répondre à la demande de déplacement des passagers.

Actuellement, les vols de Vietnam Airlines vers l’Europe sont opérés en toute sécurité via des couloirs aériens adaptés aux conditions d’exploitation et évitant les zones de conflit. La compagnie suit également de près l’évolution de la situation et met en œuvre de manière proactive des solutions opérationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la stabilité des vols. - VNA/VI

À lire également

Le Vietnam lance les I4 Impact Awards 2026 pour promouvoir linnovation technologique

Le Vietnam lance les I4 Impact Awards 2026 pour promouvoir l’innovation technologique

Le programme "I4 Impact Awards 2026" vise à récompenser les organisations, entreprises et individus ayant démontré une efficacité remarquable dans l’application de technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le Big Data, l’Internet des objets et d’autres technologies avancées afin d’accroître la productivité, la compétitivité et le développement durable du pays.
En savoir plus

Top