Vietnam Airlines ajoute près de 1 000 sièges sur ses lignes vers l’Europe

Photo d'illustration : VNA

Dans un contexte où l’exploitation des vols vers l’Europe est limitée en raison des conflits au Moyen-Orient, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé un ajustement de son plan d’exploitation. Elle prévoit notamment d’augmenter l’utilisation d’avions gros-porteurs à plus grande capacité sur certaines liaisons européennes, afin d’ajouter près de 1 000 sièges pendant la période de forte demande.

Plus précisément, la compagnie privilégiera le déploiement d’appareils Airbus A350, dotés d’une configuration offrant davantage de sièges, sur plusieurs lignes vers l’Europe. Rien qu’en mars 2026, 11 paires de vols reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Munich, en Allemagne, seront exploitées avec ce type d’appareil.

Le recours accru à ces avions gros-porteurs permettra d’augmenter la capacité sur les liaisons entre le Vietnam et l’Europe, afin de mieux répondre à la demande de déplacement des passagers.

Actuellement, les vols de Vietnam Airlines vers l’Europe sont opérés en toute sécurité via des couloirs aériens adaptés aux conditions d’exploitation et évitant les zones de conflit. La compagnie suit également de près l’évolution de la situation et met en œuvre de manière proactive des solutions opérationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la stabilité des vols. - VNA/VI