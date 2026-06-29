Vietnam Airlines achemine des secouristes et de l'aide humanitaire au Venezuela

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a assuré, le 29 juin, un vol spécial transportant une équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage ainsi que de l'aide humanitaire d'urgence à destination du Venezuela.

Fidèle à son rôle de transporteur national, Vietnam Airlines a déjà assuré à plusieurs reprises des missions d'urgence dans le cadre des engagements internationaux du Vietnam. Photo : VNA





Cette mission, menée avec la participation de personnels du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique, vise à soutenir le Venezuela dans ses efforts de secours et de reconstruction après les récents séismes.



Assuré par un Airbus A350, le vol VN66 a décollé de l'aéroport international de Noi Bai à 00h45 le 29 juin. Après une escale technique à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, en France, l'appareil doit poursuivre son trajet vers l'aéroport international Simón Bolívar, à Caracas, où son arrivée est prévue vers 12h10 (heure locale).



À son bord se trouvent 124 secouristes et dix chiens de recherche. L'appareil transporte également 25 tonnes de matériel et d'équipements destinés aux opérations de secours et d'assistance aux sinistrés.



Pour assurer cette mission, Vietnam Airlines a mobilisé un équipage de 23 personnes, composé de six pilotes, dix agents de bord, trois ingénieurs, un régulateur des opérations et trois personnels au sol. La compagnie a également finalisé les préparatifs logistiques et les formalités d'autorisation de vol dans un délai très court.



Selon un représentant de Vietnam Airlines, chaque vol spécial témoigne de la capacité d'organisation et du sens des responsabilités de la compagnie au service du pays. Le transporteur national affirme ainsi sa volonté d'assumer pleinement les missions qui lui sont confiées, y compris dans les situations d'urgence complexes.



Fidèle à son rôle de transporteur national, Vietnam Airlines a déjà assuré à plusieurs reprises des missions d'urgence dans le cadre des engagements internationaux du Vietnam. Elle a notamment acheminé du matériel de secours au Myanmar et assuré le rapatriement des équipes vietnamiennes de recherche et de sauvetage après leur mission à la suite du séisme dévastateur de 2025. Elle a également organisé des vols d'évacuation de ressortissants vietnamiens d'Ukraine en 2022, rapatrié des travailleurs vietnamiens de Libye en 2011 et 2014, et apporté son soutien aux citoyens vietnamiens au Japon après le séisme et le tsunami de 2011… -VNA/VI