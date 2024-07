Vietnam Airlines accueille son premier avion Airbus A320neo

Photo : VNA

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines vient de recevoir un premier Airbus A320neo dans sa flotte d’avions. Il s'agit du premier des trois A320neo que Vietnam Airlines recevra cette année.



Selon le transporteur national, la présence de l'Airbus A320neo est particulièrement significative dans un contexte où l'industrie aéronautique manque d'avions en raison des impacts du rappel mondial de moteurs du constructeur.



La mise en service de l'A320neo confirme l'engagement de Vietnam Airlines à investir dans une flotte d'avions modernes. En plus, cela montre sa détermination à accroître sa capacité d'exploitation et de répondre aux besoins croissants de déplacement des passagers, en particulier pendant la saison touristique estivale.



Selon les prévisions, l'A320neo assurera les liaisons intérieures telles que Hanoï - Da Lat/Phu Quoc et Hô Chi Minh-Ville -Thanh Hoa/Chu Lai…



Les A320neo qui rejoindront la flotte de Vietnam Airlines en 2024 contribueront à fournir près de 40.000 sièges pendant la haute saison estivale et près de 300.000 au second semestre.



L'A320neo est un avion moderne à fuselage étroit, équipé d'un moteur de nouvelle génération, consommant environ 15% de carburant en moins, réduisant le bruit de 75% et de 50% les émissions nocives par rapport aux avions de la génération précédente. Avec 182 sièges, l'Airbus A320neo est équipé d'équipements modernes tels que système de divertissement en vol IFE, espacement des sièges spacieux (28-29 pouces)... Grâce à cela, l'Airbus A320neo apporte une expérience unique de voler en douceur et confortablement pour les passagers, tout en contribuant à la protection de l’environnement.



En plus de trois Airbus A320neo, Vietnam Airlines recevra également dans un avenir proche des gros-porteurs Boeing 787-10 de dernière génération. -VNA/VI