Vietnam : accélération des mesures pour stabiliser le marché face à la hausse des coûts

À Hô Chi Minh-Ville, les supermarchés renforcent les promotions et les programmes de stabilisation des prix. Photo : VNA

La hausse des coûts des intrants se propage désormais à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, plaçant le marché de la distribution dans une situation de tension sans précédent. Alors que de nombreux fournisseurs demandent simultanément des hausses de prix, les distributeurs ainsi que les autorités accélèrent la mise en œuvre de solutions visant à stabiliser les prix et à garantir l’approvisionnement en biens essentiels.



Lors d’une récente réunion organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, plusieurs grandes entreprises de distribution ont indiqué que la pression inflationniste était désormais bien réelle. Environ 70 à 80 % des fournisseurs ont soumis des demandes d’ajustement des prix, un niveau inédit depuis plusieurs années. Cette situation s’explique principalement par la forte hausse des coûts des intrants, notamment ceux liés aux carburants, aux matières premières et à la logistique.



Les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, combinées aux tensions géopolitiques, ont entraîné une augmentation généralisée des coûts de transport, des matières premières et de la production. Dans ce contexte, les distributeurs sont contraints de négocier fermement avec leurs fournisseurs afin de limiter l’ampleur des hausses. Toutefois, leur marge de manœuvre pour maintenir les prix devient de plus en plus étroite, certains fournisseurs allant jusqu’à suspendre temporairement les livraisons en attendant des ajustements tarifaires. Si cette tendance se prolonge, les prix de détail de nombreux produits pourraient augmenter de 5 à 20 % dans les mois à venir.



La hausse des prix ne se limite pas aux circuits de distribution modernes, mais s’étend rapidement aux marchés traditionnels, particulièrement sensibles aux fluctuations des coûts. Des observations menées à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville montrent que les prix de nombreux produits alimentaires, légumes et services de restauration sont en hausse. Dans certains marchés de Hanoï, tels que Cong Vi, Nghia Tân ou Ngoc Thuy, le prix du porc a augmenté d’environ 30 000 dôngs par kilogramme, tandis que de nombreux légumes ont vu leur prix progresser de 3 000 à 5 000 dôngs en quelques jours. Les fruits et autres produits frais enregistrent également des hausses de 5 000 à 10 000 dôngs par kilogramme. Par ailleurs, les services de restauration populaire ont relevé leurs tarifs de 3 000 à 10 000 dôngs par portion afin de compenser l’augmentation des coûts.



Face à ces pressions, le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les autorités locales, déploie activement diverses mesures de stabilisation du marché. Les autorités mettent l’accent sur le suivi étroit de l’offre et de la demande, le soutien aux entreprises via les plateformes logistiques et de commerce électronique afin d’optimiser les coûts, ainsi que le maintien et l’élargissement des programmes de stabilisation des prix. À Hô Chi Minh-Ville, les services compétents poursuivent leurs efforts pour accompagner les entreprises dans la promotion commerciale et le partage des coûts, contribuant ainsi à prolonger la stabilité des prix sur le marché intérieur.



Du côté des entreprises, de nombreux producteurs et distributeurs participent activement à ces efforts. Certaines entreprises s’engagent à maintenir les prix des produits essentiels malgré la hausse des coûts, tout en lançant des programmes promotionnels pour soutenir les consommateurs. Les grands distributeurs renforcent leurs négociations avec les fournisseurs, diversifient leurs sources d’approvisionnement, notamment domestiques, et mettent en œuvre des programmes de « gel des prix » ainsi que des campagnes promotionnelles d’envergure afin d’atténuer l’impact de la hausse des coûts.



Concrètement, plusieurs chaînes de supermarchés proposent des réductions importantes sur des centaines, voire des milliers de produits essentiels, avec des remises pouvant atteindre 50 %. Certaines enseignes appliquent des politiques de « prix bloqués » sur des centaines d’articles pendant une période déterminée, tandis que des offres promotionnelles telles que « un acheté, un offert » ou des remises sur les achats en volume sont également intensifiées afin de stimuler la consommation.



Dans un contexte où les coûts des intrants demeurent volatils, la coordination étroite entre les autorités publiques, les producteurs et les distributeurs apparaît comme un levier essentiel pour stabiliser le marché. Au-delà du contrôle des prix, ces mesures visent également à garantir l’approvisionnement, à soutenir la demande et à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. - VNA/VI