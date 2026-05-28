Vietnam–Russie : coopération renforcée dans le secteur énergétique

Le directeur général de la société russe Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, et le vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc (droite). Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc, a affirmé le 27 mai à Hanoï que la coopération entre la société russe Zarubezhneft et le groupe PetroVietnam contribuait de manière concrète aux relations entre le Vietnam et la Russie.

En recevant Sergey Kudryashov, directeur général de Zarubezhneft, en visite de travail au Vietnam, le vice-Premier ministre a assuré que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables à la coopération entre Zarubezhneft, PetroVietnam et d’autres entreprises vietnamiennes.

Pham Gia Tuc a salué les résultats de la coopération de longue date entre PetroVietnam et Zarubezhneft, qu’il a qualifiée de point fort des relations économiques entre les deux pays.

Selon lui, les échanges entre la délégation russe, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et PetroVietnam contribueront à renforcer la coopération bilatérale, conformément aux accords conclus entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant vietnamien To Lam.

Le vice-Premier ministre permanent a également souligné que la coentreprise pétrolière Vietsovpetro constituait un exemple marquant de l’investissement étranger et de la coopération entre le Vietnam et la Russie, ayant ouvert la voie au développement du secteur pétrolier vietnamien.

De son côté, Sergey Kudryashov a indiqué que Zarubezhneft et PetroVietnam entretenaient une coopération efficace depuis 45 ans dans le domaine pétrolier et gazier.

Il a rappelé qu’en 2025, sous les yeux du président Vladimir Poutine et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, Zarubezhneft et PetroVietnam avaient signé des protocoles visant à prolonger jusqu’en 2050 les activités de leurs coentreprises pétrolières au Vietnam et en Russie.

Les deux parties étudient également la possibilité d’étendre leurs investissements à des marchés tiers, a-t-il ajouté, avant de souligner que Zarubezhneft était devenue la principale entreprise russe fournissant du charbon au Vietnam.

Pham Gia Tuc a salué les efforts de Zarubezhneft dans l’exploration et l’exploitation pétrolières au Vietnam et en Russie, tout en soutenant l’orientation visant à élargir la coopération vers des marchés tiers.

Il a également encouragé le groupe russe à développer des partenariats dans d’autres secteurs où les deux pays disposent d’atouts, notamment l’éolien offshore, le transfert de technologies, l’électricité et les terres rares.... - VNA/VI