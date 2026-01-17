Vietnam–ONU : renforcer la gouvernance technologique mondiale

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et Amandeep Singh Gill, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la technologie. Photo : VNA

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a reçu, le 16 janvier, à Hanoi, Amandeep Singh Gill, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la technologie.



Lors de la rencontre, Dang Hoang Giang a salué le rôle des Nations Unies dans la promotion de la coopération en matière de sciences et de technologies, en particulier les efforts déployés pour la mise en œuvre du Pacte numérique mondial, contribuant à orienter la gouvernance technologique mondiale vers une approche inclusive, sûre et durable. Il a souligné que le Vietnam considère le renforcement des capacités et l’accroissement de l’autonomie en sciences, technologies, innovation et transformation numérique comme une priorité stratégique.



Se félicitant de la participation du Secrétaire général adjoint à la 6e Conférence ministérielle numérique de l’ASEAN (ADGMIN 6), organisée à Hanoï, le vice-ministre a mis en avant le rôle central des Nations Unies et de l’ASEAN dans la promotion du multilatéralisme et le renforcement de la coopération internationale en matière de sciences et de technologies, afin de garantir que les processus technologiques soient mis en œuvre de manière transparente et inclusive, dans le respect du droit international et au bénéfice de tous.



Dang Hoang Giang a proposé que les Nations Unies renforcent l’implication du secteur privé dans le domaine des sciences et des technologies, notamment par l’organisation de forums d’entreprises technologiques placés sous le parrainage et avec le soutien des Nations Unies et de l’ASEAN. Il a également souhaité que l’ONU facilite une participation plus active du Vietnam aux mécanismes onusiens de recherche, de conseil en politiques publiques et de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), notamment le Conseil scientifique international indépendant sur l’IA et le Réseau de renforcement des capacités en matière d’IA.



Pour sa part, le Secrétaire général adjoint Amandeep Singh Gill a salué les réalisations et les efforts du Vietnam dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il s’est félicité de la participation du Vietnam au Réseau de renforcement des capacités en matière d’IA ainsi que de l’accueil du siège d’un Centre régional de l’IA placé sous l’égide des Nations Unies. Il a affirmé que le Plan directeur numérique de l’ASEAN à l’horizon 2030 (ADM 2030) présente une forte compatibilité avec le Pacte numérique mondial.



Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération afin de promouvoir les initiatives de gouvernance technologique mondiale, tout en dynamisant la coopération ASEAN–Nations Unies dans les domaines des sciences, des technologies et de l’intelligence artificielle.- VNA/VI