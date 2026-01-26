Vietnam–Laos : une coopération de plus en plus profonde et efficace

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a une rencontre avec Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, à l’occasion de la visite d’État de ce dernier au Vietnam. Photo: Duong Giang/VNA

Dans l’après-midi du 26 janvier, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, à l’occasion de la visite d’État de ce dernier au Vietnam.



Le Premier ministre a souligné que cette visite revêtait une importance toute particulière, intervenant juste après la réussite des congrès nationaux de chaque Parti pour le nouveau mandat, affirmant la détermination des dirigeants des deux pays à préserver et à développer les relations spéciales Vietnam–Laos.



Pham Minh Chinh a chaleureusement félicité Thongloun Sisoulith pour avoir été réélu au poste de secrétaire général du Comité central du PPRL pour le 12ᵉ mandat, avant d’informer le dirigeant lao des résultats remarquables et globaux du développement socio-économique du Vietnam au cours du 13e mandat du Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi que des objectifs stratégiques de développement national pour la période 2026-2030, avec des orientations à l’horizon 2045.

Thongloun Sisoulith a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations de développement, globales et d’importance historique, obtenues au cours des 80 dernières années, notamment durant le 13e mandat du PCV. Il a affirmé que les réalisations du Vietnam constituaient une source d’encouragement et d’inspiration majeure pour le Parti, l’État et le peuple lao dans le processus de construction et de développement du pays.