Vietnam–Laos : redéfinir la coopération pour une nouvelle phase

À l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de la République démocratique populaire lao, Thongloun Sisoulith, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, conduira une haute délégation pour une visite d’État au Laos le 5 février.



Soulignant l’importance de cet événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a affirmé que ce déplacement jouera un rôle crucial dans la définition du paysage de la coopération et du développement bilatéraux pour la nouvelle période.



Cette visite intervient à un moment particulièrement significatif, juste après le succès du 14ᵉ Congrès national du PCV et du 12ᵉ Congrès national du PPRL. Le choix du Laos comme première destination internationale du secrétaire général Tô Lâm en ce début de mandat témoigne de la politique constante du Vietnam, qui accorde une priorité absolue à cette relation spéciale. Elle fait suite à la visite du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au Vietnam une semaine plus tôt, illustrant une confiance politique exceptionnelle entre deux nations.



Cette tournée est une occasion pour les deux pays de réaffirmer leur solidarité indéfectible et leur détermination à porter les relations vers une efficacité accrue, en phase avec les intérêts stratégiques à long terme. Dans un contexte mondial instable, le renforcement de cette cohésion stratégique est vital pour la stabilité et le développement durable de chaque pays. Au cours de son séjour, le secrétaire général du PCV aura des contacts de haut niveau pour évaluer les résultats passés et convenir des grandes orientations futures. La signature prévue de plusieurs documents de coopération entre divers ministères et localités créera un nouveau levier juridique pour approfondir les liens bilatéraux.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo : VNA





Un des momenst forts de cette visite sera la concrétisation de la « cohésion stratégique », un concept officiellement intégré au cadre relationnel en décembre 2025. Cette orientation vise à élever le niveau d'interconnexion et de soutien mutuel en matière de développement, de sécurité et d'intégration internationale.



Selon le vice-ministre Nguyen Manh Cuong, malgré les défis régionaux, les relations Vietnam-Laos ont maintenu une dynamique positive avec des succès globaux, confirmant ainsi la vitalité de ce lien unique.



La coopération politique et diplomatique demeure le pilier directeur, tandis que les secteurs de la défense et de la sécurité garantissent la stabilité sociale et frontalière. Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont franchi pour la première fois le cap des 3 milliards de dollars en 2025. Le Vietnam figure parmi les investisseurs de premier plan au Laos avec 276 projets totalisant 6,21 milliards de dollars. Parallèlement, l'éducation et la culture continuent de s'approfondir à travers des milliers de bourses annuelles, formant un pont humain durable entre les deux peuples. Sur la scène internationale, notamment au sein de l’ASEAN et de l’ONU, les deux pays maintiennent une coordination étroite pour la paix et la stabilité.



Cette visite d’État constituera un jalon politique majeur, ouvrant une ère où la solidarité historique se transforme en coopération stratégique axée sur l’autonomie, la résilience et la prospérité commune. En définissant une vision partagée dès les premiers jours de leurs nouveaux mandats, les dirigeants des deux Partis démontrent leur volonté de lier les aspirations de développement à des résultats concrets, garantissant que les relations Vietnam-Laos soient à la hauteur de la confiance et des attentes de leurs peuples respectifs. - VNA/VI