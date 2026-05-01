Vietnam–Inde : des relations solides et des perspectives prometteuses

L’ancienne ambassadrice d’Inde au Vietnam, Preeti Saran. Photo: VNA

Selon l’ancienne ambassadrice d’Inde au Vietnam, Preeti Saran, les relations entre les deux pays reposent sur des bases historiques et culturelles anciennes et solides.



À l’approche de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, en Inde du 5 au 7 mai 2026, ainsi qu’à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde (2016-2026), Preeti Saran a accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur le développement des relations bilatérales au cours de la dernière décennie et les significations de cette visite.



Au cours de la dernière décennie, les relations bilatérales ont enregistré des avancées notables. Les deux pays ont maintenu des échanges de haut niveau réguliers, traduisant une forte volonté de consolider leurs liens. Selon les données indiennes, le commerce bilatéral a doublé, passant d’environ 8 milliards de dollars en 2016 à plus de 16,5 milliards en 2025, bien qu’il reste en deçà du potentiel.



Actuellement, la coopération ne se limite plus aux domaines traditionnels, mais s’étend désormais aux technologies de l’information et aux services numériques. L’Inde a contribué à la création de plusieurs centres de technologies de l’information au Vietnam. Dans le domaine de la défense, une ligne de crédit de 100 millions de dollars a été mise en œuvre avec efficacité, suivie d’une autre de 500 millions de dollars, contribuant à renforcer les capacités de défense du Vietnam.



La connectivité aérienne constitue un autre point marquant. Alors qu’aucune liaison directe n’existait en 2016, près de 100 vols hebdomadaires relient aujourd’hui les deux pays, stimulant le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.



Selon Preeti Saran, la dynamique positive des relations bilatérales repose sur la volonté politique des dirigeants, la bonne volonté et des intérêts communs clairement définis.



S’agissant des perspectives, elle a souligné la nécessité de maintenir les échanges de haut niveau et d’intensifier davantage le commerce et l’investissement.



Évaluant la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam, elle s’est déclarée convaincue qu’elle constituera un nouvel élan important pour les relations Vietnam–Inde. Elle a estimé que cette visite devrait créer une impulsion significative, contribuant à renforcer davantage les relations bilatérales. -VNA/VI