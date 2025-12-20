Vietnam–France : renforcement du partenariat stratégique global

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu, ce vendredi 19 décembre à Hanoï, le directeur d’Asie et d’Océanie du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Benoît Guidée, à l’occasion de sa visite de travail dans le cadre de la deuxième consultation politique bilatérale Vietnam–France.

Cette rencontre intervient dans un contexte de consolidation sans précédent des relations entre les deux nations, à la suite de l’élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique global en octobre 2024.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang s’est félicitée du maintien du mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, lequel permet des échanges substantiels et efficaces sur la coopération bilatérale, en adéquation avec le cadre du partenariat stratégique global Vietnam–France.

Elle a souligné que le Vietnam attache une grande importance et accorde une priorité au renforcement de la coopération avec la France, premier pays de l’Union européenne avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique global.

Elle a affirmé que les deux pays disposent d’une base de relations solide et d’un fort potentiel de coopération à exploiter davantage, notamment dans les domaines où la France possède des atouts reconnus, tels que les transports urbains, les infrastructures stratégiques, le rail, l’énergie et les systèmes de traitement de l’eau.

Pour sa part, Benoît Guidée a partagé l’évaluation selon laquelle les relations franco-vietnamiennes connaissent une dynamique positive depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en octobre 2024.

Il s’est également félicité des jalons importants enregistrés en 2025, notamment la visite au Vietnam du président Emmanuel Macron et la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, lesquelles ont créé un élan significatif pour l’approfondissement et l’élargissement de la coopération bilatérale.

Le responsable français a proposé aux deux parties de continuer à exploiter efficacement les mécanismes de dialogue existants, tout en réaffirmant l’engagement de la France à soutenir le Vietnam dans les domaines stratégiques, ainsi que dans la recherche et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Dans un contexte international marqué par des évolutions de plus en plus complexes, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération globale dans tous les domaines, allant de la politique et de la diplomatie à l’économie et au commerce, en passant par la culture, l’éducation et la formation, la science et la technologie, ainsi que la coopération décentralisée. Elles ont également souligné l’importance de la coordination et du soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux.

La France a réaffirmé son engagement à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement socio-économique.

De son côté, le Vietnam a exprimé son soutien au rôle et à la voix de la France sur la scène internationale, et s’est dit prêt à participer activement aux initiatives françaises visant à répondre aux défis mondiaux.

À cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a invité la France à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), et à soutenir les efforts visant à encourager la Commission européenne à lever rapidement le « carton jaune » IUU imposé aux exportations de produits de la mer vietnamiens.

Plus tôt dans la journée, Benoît Guidée et Bui Ha Nam, directeur du Département Europe du ministère vietnamien des Affaires étrangères, ont coprésidé la deuxième consultation politique Vietnam–France.

Les deux parties ont passé en revue les résultats de la coopération bilatérale obtenus depuis plus d’un an après l’élévation des relations au rang de partenariat stratégique global, et ont convenu des orientations visant à approfondir davantage la coopération de manière substantielle et efficace, à la hauteur du nouveau cadre de relations.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun, et se sont accordées pour poursuivre une coopération étroite et un soutien mutuel au sein des mécanismes multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans le cadre ASEAN–Union européenne.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance de préserver la liberté de navigation et de survol, de respecter l’état de droit en mer, et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international. – VNA/VI