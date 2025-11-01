Vietnam–États-Unis : un nouveau mémorandum pour traiter les conséquences de la guerre

Le ministère vietnamien de la Défense et le Département de la Guerre et le Département d'État des États-Unis ont signé, le 31 octobre à Hanoï, un mémorandum d’accord visant à renforcer la coopération dans la résolution des conséquences de la guerre au Vietnam. Photo: VNA

Le ministère vietnamien de la Défense et le Département de la Guerre et le Département d'État des États-Unis ont signé, le 31 octobre à Hanoï, un mémorandum d’accord visant à renforcer la coopération dans la résolution des conséquences de la guerre au Vietnam.

La cérémonie a été coprésidée par le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense et chef de l’organe permanent du Comité national de direction du traitement des conséquences des engins explosifs et produits chimiques toxiques après la guerre (Comité 701), et par Marc Evans Knapper, ambassadeur des États-Unis au Vietnam.

Ce document concrétise les engagements figurant dans la Déclaration commune de 2023 sur l’établissement du partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable, ainsi que dans les accords bilatéraux précédents en matière de défense.

Selon le colonel Can Anh Tuan, vice-directeur du Département des sciences militaires, le mémorandum entend intensifier la coopération dans cinq domaines prioritaires : déminage et traitement des munitions non explosées ; amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées, notamment dans les zones touchées par l’agent orange ; traitement de la dioxine sur le site de l’aéroport de Bien Hoa ; soutien à la recherche et à l’identification des restes de soldats vietnamiens ; coopération dans la recherche des militaires américains portés disparus (MIA).



Les deux parties s’engagent à partager leurs informations et archives, à renforcer la formation, la recherche scientifique, les échanges de délégations et la mise en œuvre de projets conjoints. Des groupes de travail bilatéraux seront mis en place afin de coordonner les activités. Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien a souligné que cette signature, marquant le 30ᵉ anniversaire des relations diplomatiques Vietnam–États-Unis, symbolisait une étape importante de leur coopération.



Il a rappelé plusieurs résultats concrets : dépollution complète de l’aéroport de Da Nang et poursuite du projet à l’aéroport de Biên Hoa, assistance apportée à plus de 30.000 victimes de l’agent orange, et restitution de près de 1.000 dépouilles de militaires américains portés disparus pendant la guerre.



Pour sa part, l’ambassadeur Marc Evans Knapper a salué les efforts déployés par le Vietnam et affirmé que cette coopération constituait un socle solide pour approfondir les relations bilatérales et élever encore le partenariat stratégique global dans les années à venir. -VNA/VI