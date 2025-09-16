Vietnam–États-Unis : Assainir la dioxine, aider les victimes

Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên. Photo: VNA



Le 15 septembre, à l'aéroport de Bien Hoa, province de Dong Nai (Sud), des responsables du ministère vietnamien de la Défense, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, ainsi que des représentants d'organisations internationales, ont assisté à plusieurs événements marquants : remise officielle de terrains décontaminés de la dioxine (6 hectares), lancement de la construction d’un système de traitement thermique de la dioxine, signature d’un accord de financement additionnel non remboursable (32 millions de dollars) pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement touchées par l’agent orange.



Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, a rappelé que ce projet de décontamination à l'aéroport de Bien Hoa était l'une des projets de coopération importante, montrant une coopération efficace entre les deux pays dans ce domaine et contribuant à réaliser l'engagement des dirigeants vietnamiens et américains dans la Déclaration commune 2023 pour porter les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global. Lancé fin 2019, le projet a déjà permis de traiter près de la moitié des zones contaminées de l'aéroport.

Cérémonie de signature d’un accord de financement additionnel non remboursable (32 millions de dollars) pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement touchées par l’agent orange. Photo: VNA





La mise en chantier du système de traitement thermique marque une étape clé dans le but d'atteindre la dépollution totale de l'aéroport d'ici 2030, a précisé M. Chiên. Un projet d'aide aux personnes handicapées, en particulier aux victimes de l'agent orange/dioxine, en cours depuis 2021 dans six provinces (Quang Tri, Thua Thien-Hue, Da Nang, Gia Lai, Quang Ngai, Dong Nai) a porté des fruits. Il a déjà soutenu plus de 32 000 bénéficiaires, soit 60 % de l'objectif initial. Donc, le financement nouvellement signé d’une valeur de 32 millions de dollars permettra d'étendre le projet à Ca Mau et Quang Ngai.



L’ambassadeur américain Marc Knapper a déclaré que la remise des terres décontaminées et le début de la construction du système de traitement thermique de la dioxine témoignaient des efforts conjoints des gouvernements vietnamien et américain. -VNA/VI