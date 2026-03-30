Vietnam–Danemark : un dialogue pour attirer des investissements de haute qualité

Des représentants d'entreprises danoises participent au dialogue. Photo : VNA

« Promouvoir les investissements de haute qualité au Vietnam », tel était le thème d’un dialogue d’affaires récemment organisé au Danemark par l’ambassade du Vietnam, en coordination avec le ministère des Finances et la société FPT Nordics, à l’occasion de la visite de travail d’une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre Nguyen Duc Tam.

L’événement a réuni des dirigeants et représentants de grands groupes danois issus de secteurs variés, notamment le commerce, les services financiers, la logistique, les technologies et l’énergie. Parmi les participants figuraient des entreprises de premier plan telles que Novo Nordisk, Pandora, Vestas, A.P. Moller Capital, la banque d’investissement DNB, ainsi que la Confédération de l’industrie danoise, qui regroupe plus de 20 000 entreprises.

À l’ouverture du dialogue, l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Nguyen Le Thanh, a souligné que son pays poursuivait des réformes structurelles profondes et coordonnées afin de renforcer ses institutions, d’améliorer ses politiques et d’accroître la transparence ainsi que l’efficacité de son environnement des affaires. Elle a précisé que le Vietnam privilégiait désormais une politique d’attraction d’investissements plus sélective, ciblant en priorité l’innovation, les hautes technologies, l’économie verte et le développement durable.

Le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Tam (2e, droite), répond aux questions des entreprises. Photo : VNA

Selon la diplomate, ce dialogue constitue une opportunité pour permettre aux investisseurs danois d'échanger directement avec les décideurs politiques vietnamiens et d'obtenir des informations actualisées sur le climat d'investissement favorable, les secteurs prioritaires et les politiques visant à attirer les investissements, notamment de qualité, au Vietnam.

Elle a affirmé que l'ambassade du Vietnam au Danemark continuerait d’accompagner et d’apporter son soutien aux entreprises des deux pays afin de renforcer leurs liens et leur coopération en matière d'investissement.

Particulièrement dynamique, le dialogue a permis d’aborder des enjeux clés pour les investisseurs, tels que les stratégies du Vietnam pour éviter le « piège du revenu intermédiaire », la gestion de la dette publique et de l’inflation, le développement des infrastructures logistiques, la transition vers des industries à haute valeur ajoutée, ainsi que les solutions d’économie circulaire.

Le vice-ministre Nguyen Duc Tam a répondu en détail aux questions des chefs d’entreprise, mettant en avant les incitations spécifiques destinées aux projets technologiques d’envergure nationale. Il a également présenté les orientations du Vietnam en matière de création de centres financiers internationaux, de développement d’un marché du carbone et d’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.

Il a réaffirmé que la stabilité macroéconomique demeurait la priorité absolue du gouvernement, soutenue par une coordination flexible des politiques budgétaire et monétaire, afin de garantir un environnement favorable aux investissements de long terme.

En conclusion, les entreprises danoises ont salué les progrès économiques impressionnants réalisés par le Vietnam ainsi que la qualité des échanges directs avec la délégation du ministère des Finances. Elles ont exprimé leur volonté de maintenir un dialogue régulier avec les autorités vietnamiennes afin de mieux saisir les opportunités de coopération à venir. -VNA/VI