Vietnam–Chine : un bilan substantiel de l’Année des échanges humanistes 2025

Liu Ying, chercheuse à l’Institut d’études financières Chongyang de l’Université Renmin de Chine. Photo: VNA

Passant en revue l’année 2025, au cours de laquelle le Vietnam et la Chine ont célébré le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, Liu Ying, chercheuse à l’Institut d’études financières Chongyang de l’Université Renmin de Chine, a dressé une évaluation approfondie d’une année marquée par un dynamisme remarquable, notamment dans le domaine des échanges humanistes entre les deux pays.



Selon la chercheuse, 2025 revêt une signification particulière, caractérisée par une forte impulsion donnée au plus haut niveau, l’ampleur des activités menées et un mécanisme de coopération de plus en plus substantiel. Dès le début de l’année, l’échange de messages de félicitations entre les dirigeants des deux pays à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques a jeté des bases politiques solides pour les échanges humanistes.



Les échanges de jeunes ont constitué l’un des points forts majeurs de l’année. La Chine a invité des jeunes Vietnamiens à participer au programme de « voyages d’études pratiques rouges », mis en œuvre à grande échelle et en plusieurs phases. À travers les visites de sites révolutionnaires et d’établissements d’enseignement de l’histoire, les jeunes Vietnamiens ont pu approfondir leur compréhension de l’histoire du Parti communiste chinois et de la voie socialiste à caractéristiques chinoises. Parallèlement, des activités telles que les Rencontres amicales de la jeunesse sino-vietnamienne et le Forum du peuple sino-vietnamien ont établi des plateformes de dialogue régulières.



La coopération culturelle et éditoriale a également été renforcée. Les deux pays ont poursuivi les projets de traduction et de publication d’œuvres classiques en littérature, philosophie et politiques publiques. L’activité « Jeunes Vietnam–Chine lisant ensemble » a attiré la participation de milliers d’étudiants des deux pays.



Dans le domaine des médias et de l’audiovisuel, les deux parties ont mis en œuvre le mémorandum d’accord sur la coopération dans les médias numériques, favorisant la traduction et la diffusion d’œuvres représentatives.



Liu Ying a également souligné la forte progression du tourisme bilatéral. Entre janvier et novembre 2025, le nombre de visiteurs chinois au Vietnam a atteint en moyenne plus de 480.000 par mois, portant le total annuel à un niveau record.



Un autre point notable réside dans le renforcement des coopérations entre les localités, alliant mécanismes et actions concrètes. Les mécanismes de rencontres de début d’année entre le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la région autonome Zhuang du Guangxi et les dirigeants des provinces vietnamiennes de Quang Ninh et Lang Son sont maintenus régulièrement; la province chinoise du Yunnan organise également des entretiens annuels avec les provinces de Lao Cai et Ha Giang...



Selon la chercheuse, pour l’avenir, il est nécessaire de transformer les activités d’échanges humanistes dynamiques en mécanismes pérennes, en faisant évoluer les activités ponctuelles vers des projets durables et en élargissant la participation du public.-VNA/VI