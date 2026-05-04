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Vietnam–Chine : Mong Cai confirme son rôle de hub commercial frontalier

Lors des congés du 30 avril–1er mai et de la fête des rois Hung, les activités d’import-export ont été maintenues de manière fluide et stable. Durant les trois jours de pointe (30 avril - 2 mai), le volume total des marchandises échangées a dépassé 11.000 tonnes.
  Vue d’ensemble des entrepôts du poste-frontière international de Mong Cai. Photo : VNA   

Au cours des quatre premiers mois de 2026, le volume des échanges commerciaux via le poste-frontière international de Mong Cai (province de Quang Ninh) a atteint 6,297 milliards de dollars, confirmant son rôle de centre dynamique du commerce sur la frontière Vietnam–Chine.

Lors des congés du 30 avril–1er mai et de la fête des rois Hung, les activités d’import-export ont été maintenues de manière fluide et stable. Durant les trois jours de pointe (30 avril - 2 mai), le volume total des marchandises échangées a dépassé 11.000 tonnes.

Le maintien du dédouanement le week-end au pont Bac Luan II, mis en œuvre à titre expérimental depuis le 7 mars 2026, a contribué à éviter les interruptions des flux.

Sur les quatre premiers mois, près de 99.000 déclarations ont été traitées, avec des recettes budgétaires dépassant 1.275 milliards de dôngs, en hausse de 46 % sur un an. -VNA/VI

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