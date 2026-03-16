Vietnam–Chine : échange stratégique entre les ministres des Affaires étrangères

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung (droite) et son homologue chinois Wang Yi. Photo : VNA



Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, a tenu le 5 mars, un échange stratégique avec son homologue chinois Wang Yi, à l’occasion de la tenue par les deux pays de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale et de la première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam–Chine.



Le ministre Lê Hoài Trung a chaleureusement souhaité la nouvelle visite de Wang Yi au Vietnam. Il a hautement apprécié l’organisation d’un échange stratégique entre les deux ministres des Affaires étrangères au moment même de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale et de la première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam–Chine. Selon lui, cela témoigne du haut niveau de confiance politique, du lien stratégique étroit et d’une coopération globale et substantielle entre les deux pays.



Félicitant les réalisations socio-économiques de la Chine ces derniers temps, le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam a confiance dans le développement vigoureux de la Chine et soutient ce pays afin qu’il apporte des contributions encore plus importantes à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considèrent toujours la consolidation et le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier ordre dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam.