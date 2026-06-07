Vietnam–Canada : Vietrade et TFO Canada ouvrent une nouvelle phase de coopération économique

Les relations entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, et l’Organisation canadienne de promotion du commerce (TFO Canada) entrent dans une nouvelle phase de développement, marquée par une ambition commune de dépasser le cadre traditionnel de l’assistance technique pour bâtir un partenariat commercial stratégique durable.

Vu Ba Phu, directeur de Vietrade (droite) et Steven Tipman, directeur exécutif de TFO Canada. Photo : VNA

Cette évolution s’est concrétisée par la signature d’un accord portant sur la mise en œuvre du projet TRISEG pour la période 2026-2030, à l’occasion de la troisième session du Comité économique mixte Vietnam-Canada (JEC 3), tenue à Ottawa. Ce programme vise à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises dirigées par des femmes ainsi que des entreprises implantées dans les zones rurales, afin de les aider à répondre aux exigences croissantes du marché canadien et nord-américain.

Selon Vu Ba Phu, directeur de Vietrade, les résultats obtenus au cours de la phase de coopération 2021-2024 ont créé des bases solides pour l’élévation des relations entre les deux organisations. Il a souligné que Vietrade est désormais devenu un partenaire stratégique de TFO Canada au Vietnam.

D’après lui, le nouveau projet reflète également une évolution de l’approche adoptée par les deux parties face aux mutations du commerce international. L’objectif n’est plus seulement d’accompagner un nombre limité d’entreprises, mais de renforcer les capacités d’un ensemble d’acteurs économiques susceptibles de jouer un rôle moteur dans l’expansion des exportations vietnamiennes vers de nouveaux marchés.

Les représentants des deux parties discutent de la mise en œuvre d’un nouveau projet de coopération pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Du côté canadien, cette orientation traduit l’importance croissante accordée au Vietnam dans la stratégie économique d’Ottawa. Steven Tipman, directeur exécutif de TFO Canada, a indiqué que la décision de poursuivre et d’élargir la coopération repose non seulement sur les résultats positifs des projets précédents, mais aussi sur le rôle de plus en plus important joué par le Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement et les réseaux commerciaux régionaux.

Selon lui, cette coopération s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par TFO Canada pour faciliter l’accès des PME vietnamiennes au marché canadien. Il a notamment souligné que près de 98 % des entreprises vietnamiennes appartiennent à la catégorie des PME, un atout significatif alors que le Canada cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et ses sources d’approvisionnement.

Les deux parties considèrent par ailleurs le projet TRISEG dans un cadre plus large, celui du renforcement des relations économiques bilatérales. Pour Vu Ba Phu, le développement de la présence vietnamienne au Canada et plus largement en Amérique du Nord revêt une importance stratégique dans les efforts de diversification des marchés d’exportation du Vietnam, encore fortement dépendant de certains débouchés traditionnels. Le projet doit permettre aux entreprises vietnamiennes de mieux s’adapter aux exigences du marché nord-américain et de créer de nouveaux canaux d’exportation durables.

Steven Tipman estime, pour sa part, que cette coopération est pleinement conforme à la Stratégie indo-pacifique du Canada ainsi qu’à l’objectif canadien de développer des relations commerciales avec des partenaires fiables. Il a rappelé que le Vietnam occupe une place importante dans cette stratégie et que la coopération entre TFO Canada et Vietrade contribuera à consolider davantage les liens commerciaux entre les deux pays.

La convergence de vues entre les deux organisations témoigne ainsi d’une transformation progressive de leur relation, qui évolue d’un modèle d’assistance au développement vers un modèle de partenariat fondé sur des intérêts mutuels et une croissance partagée. Alors que les efforts portaient auparavant principalement sur le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes, ils visent désormais à établir des connexions commerciales durables susceptibles de soutenir l’expansion des échanges économiques bilatéraux dans un contexte où le Vietnam et le Canada recherchent de nouveaux moteurs de croissance dans la région indo-pacifique.

La signature du projet TRISEG ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les communautés d’affaires des deux pays et illustre la maturité croissante des relations de coopération entre le Vietnam et le Canada, désormais engagées dans une dynamique de partenariat commercial stratégique. -VNA/VI