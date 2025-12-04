Vietjet reprend ses vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Côn Dao

Depuis le 3 décembre, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a repris ses liaisons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao, avec une fréquence d'un aller-retour par jour.

Sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Côn Dao, le vol quitte Hô Chi Minh-Ville à 11h00 pour un atterrissage à 11h40. Dans le sens retour, le départ de Côn Dao est prévu à 9h20 pour une arrivée à Hô Chi Minh-Ville à 10h05. Pour la ligne Hanoï - Côn Dao, le décollage depuis Hanoï s'effectue à 6h45, avec une arrivée à 8h55. Le vol retour part de Côn Dao à 12h05 pour atterrir à Hanoï à 14h20.

À partir du 15 décembre, la fréquence des vols passera à deux allers-retours par jour.

Côn Dao séduit par ses plages immaculées, ses forêts luxuriantes, son climat paisible et son atmosphère empreinte de sérénité. Au-delà de ses paysages naturels remarquables, le site abrite également des vestiges historiques majeurs, offrant aux visiteurs un voyage immersif dans une période importante de l'histoire du pays.-VNA/VI