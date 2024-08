Vietjet reçoit le titre « Best Companies to Work for in Asia »

La compagnie aérienne Vietjet est l’une des « Best Companies to Work for in Asia » (Meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Asie) lors des HR Asia Awards 2024.

Les « HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards » sont un programme de récompenses destiné aux organisations qui ont été identifiées par leurs employés comme l'un des employeurs de choix en Asie et qui confirment les meilleurs employeurs pour lesquels travailler. Ces Prix ​​internationaux prestigieux dans le domaine des ressources humaines sont organisés chaque année dans 16 pays et territoires.

Vietjet a continuellement reçu cette récompense prestigieuse pour ses politiques de ressources humaines exceptionnelles, sa rémunération attractive et son environnement de travail exceptionnel.

Réunissant un personnel de haute qualité, Vietjet compte actuellement plus de 6.000 personnes excellentes originaires de plus de 50 pays et territoires. Chaque année, des milliers de candidats postulent chez Vietjet, non seulement en raison de son bon régime de protection sociale, mais également en raison de son environnement de travail professionnel offrant des opportunités de développement ouvertes.

Chez Vietjet, les employés bénéficient de soins de santé, d'examens et traitements médicaux annuels ainsi que de programmes de formation réguliers et continus. Leurs enfants sont également pris en charge, récompensés et encouragés lorsqu'ils obtiennent d'excellents résultats scolaires, et ont toujours la priorité pour rejoindre le personnel de la compagnie aérienne.

Un espace de travail ouvert, pratique et confortable avec de nombreuses plantes, utilisant des matériaux respectueux de l'environnement, tel est le message de Vietjet dans sa mission pionnière de protection de la Terre, pour un développement durable. Pour aider ses employés à se régénérer et à accroître leur créativité, un complexe comprenant une aire de restauration, une zone commerciale, une zone de divertissement, une salle de cinéma et une salle de sport, est installé au siège de l'entreprise.

La compagnie aérienne investit également dans les équipements les plus modernes, avec des techniques de haute technologie, dans les aéroports, dans les zones de maintenance et de réparation et en particulier sur les avions, où travaillent les pilotes et les agents de bord.

En particulier, la compagnie aérienne est fière de disposer d’une équipe de direction excellente et expérimentée. La présidente - docteure Nguyen Thi Phuong Thao, est toujours une source d'inspiration inépuisable non seulement pour le personnel de Vietjet mais aussi pour de nombreux jeunes désireux de transformer des choses apparemment impossibles en possibles.

La Vietjet Aviation Academy (VJAA) organise régulièrement des programmes de formation aux normes internationales pour les employés de Vietjet. Récemment, la VJAA est devenue partenaire de formation officiel de l’International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international), une étape importante affirmant sa position et sa vision pionnière en matière de développement des ressources humaines, non seulement pour la compagnie aérienne, mais aussi pour l'industrie de l'aviation régionale.

La Vietjet Aviation Academy (VJAA) organise régulièrement des programmes de formation aux normes internationales pour les employés de Vietjet. Photo: Vietjet



Grâce à une politique exceptionnelle et des programmes de formation professionnelle complets, Vietjet a attiré et retenu une main-d'œuvre excellente et dynamique, contribuant au développement durable de l'industrie de l’aviation au Vietnam et dans le monde.

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018. -VNA/VI