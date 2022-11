Vietjet offre des privilèges variés avec la classe de billets SkyBoss Business

Le transporteur aérien low-cost Vietjet propose les billets SkyBoss Business avec des privilèges variés à des prix attractifs.

À partir de seulement 3.000.000 dôngs, les passagers peuvent immédiatement posséder, d’ici jusqu'au 20 décembre 2022, un billet SkyBoss Business avec un horaire de vol flexible du 21 novembre au 21 décembre 2022 sur les routes reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville avec plus de 20 vols aller-retour par jour.

Les billets SkyBoss Business offrent l'expérience de vol sur à bord des A330 à large fuselage. Pendant le voyage, les passagers SkyBoss Business peuvent bénéficier de privilèges d'enregistrement prioritaire, 18 kg de bagages à main et un petit sac ne dépassant pas 2 kg, jusqu'à 60 kg de bagages enregistrés gratuits, un transfert en voiture privée vers l'avion depuis la porte d'embarquement, un salon d'affaire, une assurance de voyage, un changement gratuit de date, d'heure...

Photo: VNA

Vietjet a mis en service son premier A330 fin 2021 et compte actuellement deux A330 dans sa flotte. La compagnie aérienne continuera de développer sa flotte de gros porteurs afin de mieux desservir son réseau de vols internationaux en pleine expansion dans les années à venir.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais il s’est également positionné aux avant-postes de l’innovation dans l’ensemble de la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA/VI