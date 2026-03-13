Vietjet lance deux nouvelles lignes aériennes : Da Nang – Jakarta et Nha Trang – Singapour

Un avion de Vietjet Air. Photo : VNA

La compagnie aérienne Vietjet a annoncé, le 12 mars, l'ouverture à la vente des billets pour deux nouvelles liaisons reliant Da Nang à Jakarta (Indonésie) et Nha Trang à Singapour, contribuant ainsi à l'élargissement de sa connectivité régionale et internationale.



La ligne Da Nang - Jakarta devrait être inaugurée le 29 avril 2026, avec une fréquence de cinq vols aller-retour par semaine, programmés les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Les vols décolleront de l'aéroport de Da Nang à 13h45 pour atterrir à Jakarta à 17h20 (heure locale). Dans le sens inverse, le trajet retour quittera Jakarta à 18h20 pour arriver à Da Nang à 22h05 le même jour (heure locale).



Concernant la liaison Nha Trang – Singapour, elle desservira les passagers à partir du 1er juin 2026, à raison de quatre vols aller-retour hebdomadaires les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Les vols partiront de l'aéroport de Cam Ranh à 10h25 pour se poser à l'aéroport de Changi à 13h40 (heure locale). Le vol retour décollera de Singapour à 15h15 pour atterrir à Nha Trang à 16h35 le même jour (heure locale).



Pour célébrer l'ouverture de ces nouvelles routes, Vietjet propose aux clients une série d'offres promotionnelles sur l'ensemble de ses lignes entre le Vietnam, Singapour et l'Indonésie. Celles-ci incluent des billets à partir de 0 dông (hors taxes et frais), 20 kg de bagages enregistrés offerts pour la classe Eco, ainsi qu'une réduction immédiate de 20 % sur les tarifs SkyBoss, selon les conditions générales applicables.



La période de réservation pour ces offres promotionnelles s'étendra du 16 au 20 mars 2026 sur le site internet www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. Ces tarifs préférentiels s'appliqueront pour des vols effectués entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, la période de vol spécifique dépendant de chaque itinéraire choisi. -VNA/VI